Tri godine bez Massima: Nitko nije slutio što se događalo iza pozornice na njegovu zadnjem koncertu

Prošle su tri godine otkako nas je napustio Massimo, a vijest o njegovoj smrti šokirala je cijelu Hrvatsku.

Prošle su tri godine otkako nas je napustio Massimo Savić – glazbenik jedinstvenog glasa, karizme i emocije koje je znao prenijeti u svakoj pjesmi. Iako fizički više nije s nama, njegov glas i dalje živi – u stihovima koje pjevamo, u notama koje bude uspomene i u tišini koja nas podsjeća koliko nam nedostaje.

Massimo je preminuo 23. prosinca 2022. godine nakon borbe s teškom bolešću, za koju su znali samo rijetki. Vijest o njegovoj smrti, u dobi od 60 godina, duboko je potresla domaću javnost i ostavila velik trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, a potvrdile su je njegova supruga Eni Kondić i kći Mirna Savić.

Massimo - 2 Foto: Matija Djanjesic / CROPIX

"Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno; nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna", pisalo je tada na njegovoj službenoj stranici.

Bilo je to nedugo nakon što je 22. studenog održao koncert života u Areni Zagreb, gdje je svojim obožavateljima pjevao tri sata, a nitko nije znao koliko je bolestan i da ga liječnici čekaju iza pozornice.

Massimo u Areni Zagreb Foto: PR

"Nikad nisam imao ovoliku tremu na koncertu, nikad", priznao je tada na pozornici.

Massimo u Areni Zagreb Foto: PR

Massimo u Areni Zagreb Foto: PR

Massimo je rođen 6. lipnja 1962. godine u Puli, a srednju školu završio je u Zagrebu, gdje je i započeo svoju glazbenu karijeru. Djetinjstvo je proveo u Istri, a s 12 godina otišao je u Milano. Nakon toga, brodom iz Genove, majka i sin krenuli su na putovanje brodom do Australije.

U Sydneyju je dvije i pol godine živio u bogataškoj obitelji, u kojoj je njegova majka Elde radila kao voditeljica posluge židovske obitelji Moss u elitnom dijelu grada. U Sydneyu je mali Massimo krenuo u Bellevue Hill, englesku školu u kojoj je završio šesti razred, a u sedmom osnovne vratio se u Istru. Međutim, u Australiji je zaboravio hrvatski jezik te ga je ponovno počeo učiti kad se vratio.

Massimo Foto: Vedran Peteh/Cropix/PR

Godine 1979. Massimo dolazi u Zagreb. Upisuje se u treći razred srednje škole Ruđera Boškovića (1980.) i ubrzo s Brankom Terzićem, Vedranom Čupićem i Emilom Krnjićem osniva grupu Dorian Gray.

Početak Massimove glazbene karijere obilježila je upravo spomenuta grupa i album ''Sjaj u tami''. Jednako prihvaćen bio je i onaj ''Za tvoje oči'', a sastav se razišao 1986. godine iz financijskih razloga.

Massimo Savić Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Massimova diskografija u 40 godina dugoj karijeri ima više od deset albuma, njih četiri objavio je u suradnji sa Zrinkom Tutićem, a za svoj rad i vokal dobio je brojne nagrade. Jedna od njih je i Porin za pjesmu ''Mali krug velikih ljudi'' iz pera Ivana Dečaka. Pjesma kojom je Massimo mnogima davao snagu i ulijevao optimizam u vrijeme pandemije.

"Ako je naslov takav da me privlači, tada ću ja krenuti istraživati i on kaže 'Mali krug velikih ljudi'... Dovoljno si rekao", rekao je Massimo svojedobno za naš IN magazin.

Massimo Savić i Eni Kondić - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Suprugu Eni upoznao je 1989., u vrijeme kad je ona pisala pjesme Josipi Lisac. Zajedno imaju kćer Mirnu, koja se nedavno udala, a kadrove s vjenčanja pogledajte OVDJE.

Massimo Savić i kći Mirna Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

