Bez kiča i zlata: Evo kako je Kendall Jenner ukrasila svoj dom vrijedan 23 milijuna dolara

Manekenka je pokazala kako izgleda njezino drugačije uređenje doma za blagdane – jednostavno, profinjeno i daleko od obiteljskog glamura.

Kendall Jenner ove je godine blagdane odlučila dočekati u znaku jednostavnosti.

Na Instagramu je otkrila kako izgleda njezini minimalistički božićni ukrasi u luksuznom ranču u Montecitu, koji je početkom godine kupila za čak 23 milijuna dolara, piše Daily Mail.

Za razliku od ostatka obitelji Kardashian-Jenner, Kendall se odlučila za prirodne tonove, diskretne lampice i trend ''golog božićnog drvca''.

Kendall Jenner na Instagramu Foto: Instagram

Pokloni su umotani u smeđi papir s crvenim konopcem, a kuću je ukrasila zelenim vijencima i toplim svjetlima – bez pretjerivanja.

Kendall Jenner - 2 Foto: Afp

Kendall Jenner na Instagramu Foto: Instagram

Kendall Jenner na Instagramu Foto: Instagram

U objavi je podijelila i zalazak sunca iznad svojeg ranča, konje, luksuznu krokodilsku torbicu na kožnom sjedalu automobila, starinski plavi automobil parkiran uz veliku zgradu.

Dok mnoge zvijezde blagdane slave u znaku ekstravagancije, Kendall Jenner pokazala je da i jednostavnost – uz dašak prirode i topline – može biti najljepša božićna dekoracija.

Kendall Jenner na Instagramu Foto: Instagram

