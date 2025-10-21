Omiljeni crnogorski glumac na meti prevaranata, oglasio se o svemu: ''Ne nasjedajte!''

Glumac Andrija Milošević na društvenim je mrežama upozorio pratitelje da se našao na meti prevaranata.
Glumac se oglasio na Instagramu kako bi upozorio javnost i jasno dao do znanja da s tim nema nikakve veze.
Andrija Milošević Foto: Instagram
"Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokošku koja donosi pare. Ne nasjedajte, nemam veze sa tim. To je klasična prevara. Pokušavam preko odvjetnik stati na kraj toj pošasti. Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti namjeravam. Dijelite ovo da što više ljudi vidi. Zahvaljujem", napisao je Andrija.
Ovi poznati Hrvati našli su se na meti prevaranata: S Lasagnom su napravili i jezivi korak dalje. Više o tome pisali smo OVDJE.
