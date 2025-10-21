Naš zgodni glazbenik pokazao svoj novi dom! Preslatki detalj na zidu ukrao je poglede

ToMa se na društvenim mrežama pohvalio kako je kupio stan, a u video je pokazao i dio dnevnog boravka.

Naš glazbenik Tomislav Marić ToMa pohvalio se velikim životnim korakom – kupio je vlastiti stan!

Na društvenim mrežama podijelio je prve kadrove svog novog životnog prostora.

Prostrani dnevni boravak već je dobio svoj prepoznatljiv pečat: elegantan zeleni kauč, minimalistički namještaj i zidovi ukrašeni raznim motivima, među kojima se istaknuo jedan crtež - onaj njegovog nećaka.

''I dalje mi je ovo jako nerealno za napisati, ali - kupio sam stan! Nakon mjeseci i mjeseci čekanja na useljenje jedino mogu zaključiti da sad imam puno manje kose, ali puno više namještaja... I da, dajte u komentare malo podrške za malog slikara od 4 godine… možda napravimo i neku izložbu'', napisao je na Instagramu.

Njegovi pratitelji brzo su objavu zatrpali komentarima.

''Wohooo bravo'', ''Čestitam na kupnji stana, a kauč je odličan'', ''Bravo'', ''Čestitke, bravo'', ''Čekam poziv na kavu'', ''Neka ti bude lijep boravak u novom stanu'', ''Čestitam od srca, uživaj'',''Uživaj u njemu, neka ti bude ugodno i neka te inspirira za novu glazbu! Mi fanovi strpljivo čekamo'', ''Uživaj u svakom trenutku'', dio je komentara s Instagrama.

Nedavno se pohvalio i velikom promjenom imidža. Više o tome pisali smo OVDJE.

Inače, prošle godine javnost je šokirala vijest da se razveo od supruge Marine nakon tri godine braka.

Više detalja pročitajte OVDJE.

ToMa se istaknuo u našoj emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", a više o tome pročitajte OVDJE.

