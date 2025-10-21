Tri filmske dive pojavile se na istom mjestu i zasjenile upola mlađe kolegice!

Demi Moore, Eva Longoria i Penélope Cruz zasjale su na gala večeri Muzeja akademije u L. A.-u, gdje je Cruz primila nagradu "Icon Award", a glamur večeri nadmašio je i brojne mlađe zvijezde.

Demi Moore, Eva Longoria i Penélope Cruz dokazale su da su i dalje jednako očaravajuće kao i nekad te su zasjenile mnoge mlade zvijezde na ovogodišnjoj gala večeri Muzeja akademije u Los Angelesu.

Riječ je o godišnjem humanitarnom događanju u korist Muzeja filmske umjetnosti u L. A.-u, s domaćinskim odborom koji čini čak 56 holivudskih imena, među kojima je i Demi Moore.

Osim blještavog crvenog tepiha, večer je obilježila i dodjela prestižnih priznanja.

Penelope Cruz - 4 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 2 Foto: Profimedia

Demi Moore - 1 Foto: Profimedia

Penélope Cruz dobitnica je nagrade "Icon Award" za 2025., a priznanja su dobili i Bruce Springsteen, Bowen Yang te redatelj Walter Salles.

Demi Moore (62) stigla je u upečatljivoj tamnocrvenoj haljini s dubokim dekolteom, savršeno iskombiniranom s dijamantnim nakitom. Kosu je nosila raspuštenu do struka, u mekanim uvojcima, a manikura s kandžastim noktima upotpunila je glamurozan dojam.

Penelope Cruz - 3 Foto: Profimedia

Penelope Cruz - 1 Foto: Profimedia

Eva Longoria (50) zablistala je u blještavoj ružičastoj haljini koja je naglasila njezine obline i bujni dekolte. Frizura s dodatnim volumenom i klasični make-up s mat tenom i zavodljivim eyelinerom dodatno su istaknuli njezinu ljepotu.

Eva Longoria - 3 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 1 Foto: Profimedia

Penélope Cruz (51) nosila je usku, ukrašenu haljinu koja je istaknula njezinu figuru, a lice joj je izgledalo potpuno bez bora dok je pozirala fotografima na plavom tepihu. Look je zaokružila zavodljivim smeđim sjenilom i nude ružem.

Demi Moore - 3 Foto: Profimedia

Demi Moore - 2 Foto: Profimedia

Subotnja gala večer okupila je brojne slavne osobe - glumce, glazbenike, redatelje i druge kreativce u kazalištu Ted Mann.

Među voditeljima ovogodišnje gala večeri bili su Jon M. Chu, Viola Davis, Robert Downey Jr. i Jennifer Hudson.

