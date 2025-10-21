Preminuo je pjevač Željko Golik

Željko Golik od glazbe nije odustajao niti nakon teške prometne nesreće.

Hrvatski glazbenik Željko Golik preminuo je u 64. godini, izvijestio je Radio Banovina.

Glazbeni put ovaj glazbenik započeo je 1986. godine te je ostavio neizbrisiv trag u svijetu zabavne i narodne glazbe.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte što je osvanulo na trofejnoj ploči naše zlatne olimpijke nakon što se udala!

Iako nikada nije punio arene, njegove pjesme, nabijene emocijom, odzvanjale su u klubu Stara Hiža u Dugoj Resi, na veselim feštama i kroz gostovanja u Rubala Showu.

Život mu je obilježila i teška prometna nesreća u mladosti, nakon koje je ostao vezan za invalidska kolica – no nikada nije odustao od glazbe. Upravo su bol i životne borbe oblikovale njegov jedinstveni glazbeni izričaj.

Pjesme po kojima će ostatiti zapamćen su ''Ne dam ruži da provjeta'', ''Kako sada živiš'', ''Starom cestom'', ''Padala je kiša toga dana'', ''Svjetska bitanga''.

Bio je i ostao glas onih tiših među nama – s pjesmama koje ne traže reflektore, ali ih svakako zaslužuju.

Više o njegovim pjesmama pisali smo OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jennifer Aniston objasnila je tajnu koja se skriva iza njezina savršenog trbuha u 57. godini

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Izvana katastrofa, a unutra luksuz: Što skriva ukleta vila u kojoj su nekoć boravili kraljevi?

Pogledaji ovo Celebrity Poslije 24 godine braka priznao da je gej, ovako je njegova poznata supruga reagirala na tu informaciju