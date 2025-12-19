Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde

Iako se rijetko pojavljuje u klasičnim medijima, Šejla Ramović posljednjih godina privlači sve veću pažnju javnosti kao influencerica.

Iako nije dio estrade poput svoje mlađe sestre Džejle Ramović, Šejla Ramović posljednjih godina privlači sve veću pažnju javnosti zahvaljujući aktivnosti na društvenim mrežama i prepoznatljivom lifestyle sadržaju.

Šejla je starija sestra popularne pjevačice Džejle Ramović, a publika ju je imala priliku upoznati kroz njihove zajedničke objave i obiteljske trenutke koji često izazivaju pozitivne reakcije pratitelja. Na Instagramu i drugim platformama gradi imidž influencerice, dijeleći svakodnevne trenutke, obiteljski život i estetiku modernog lifestylea, a prati ju preko 200 tisuća ljudi.

Šejla Ramović - 9 Foto: Instagram

Šejla Ramović - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pozirala sa zgodnim bratom, koji nastupa na glavnom trgu za doček Nove godine!

Šejla i Džejla imaju i sestru Lejlu.

Privatno, Šejla je udana za Edina Šeku i majka je jedne djevojčice, a upravo je majčinstvo postalo važan dio njenog sadržaja.

Šejla Ramović - 5 Foto: Instagram

Šejla Ramović - 12 Foto: Instagram

Zanimljivo je kako su ona i sestra Lejla u isto vrijeme bile trudne, a Lejla je također rodila djevojčicu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iza nezaboravnih ljubavnih pjesama skrivala je buran ljubavni život ispunjen tragedijama

Edin i Šejla vjenčali su se 2022. godine.

Zajedno sa sestrama Džejlom i Lejlom, Šejla često privlači pažnju javnosti, a mnogi komentiraju njihovu bliskost, sličnost i prirodan stil. Bez pretjerane medijske eksponiranosti, Šejla Ramović uspješno gradi autentičnu online prisutnost, zbog čega interes za nju i dalje raste.

Šejla Ramović - 1 Foto: Instagram

Galerija 10 10 10 10 10

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ni 50 božićnih drvaca nije impresioniralo javnost: Reality zvijezda na meti kritika zbog božićnih ukrasa

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Iza njezina imena krije se jako zanimljiva životna priča

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer bit će dio povijesnog finala Supertalenta: ''Sama činjenica da to nije koncert ili tekma je nerealna!''