Izvana katastrofa, a unutra luksuz: Što skriva ukleta vila u kojoj su nekoć boravili kraljevi?

Stara kuća Forde (Old Forde House) u Devonu, Ujedinjeno Kraljevstvo — povijesna vila iz 16. stoljeća — sada je stavljena na prodaju za oko 1,5 milijuna funti.

Na imanju su tijekom povijesti boravili kralj Karlo I., Vilim III. i lord protektor Oliver Cromwell. Vila se nalazi na zemljištu od oko osam jutara, s uređenim travnjacima, starim stablima i parkiralištem, a navodno je i dom duhovima.

Old Forde House - 9 Foto: Profimedia

Old Forde House - 1 Foto: Profimedia

Trenutni vlasnik, Vijeće okruga Teignbridge, odlučilo je prodati imanje zbog visokih troškova održavanja, nadajući se da će novi vlasnik ulagati u očuvanje povijesne baštine. Zgrada je sagrađena oko 1550. godine, a znatno su je proširili Sir Richard Reynell i njegova supruga Lucy Brandon. Kralj Karlo I. boravio je ondje preko noći u rujnu 1625. godine te je priredio večeru i sudsku sjednicu tijekom koje je viteškim redom odlikovao Reynellove rođake.

Old Forde House - 8 Foto: Profimedia

Old Forde House - 7 Foto: Profimedia

Old Forde House - 6 Foto: Profimedia

Tijekom Engleskog građanskog rata, vila je pružila utočište Cromwellu i pukovniku Fairfaxu. Godine 1688. ondje je boravio i Vilim Oranski na svom putu prema krunidbi u Londonu; njegova soba i danas se naziva ''Narančasta soba'' (Orange Room).

Vila je kasnije služila kao uredski prostor, konferencijska dvorana i mjesto za vjenčanja, a na imanju je izgrađena i moderna poslovna zgrada.

Old Forde House - 5 Foto: Profimedia

Old Forde House - 4 Foto: Profimedia

Old Forde House - 3 Foto: Profimedia

Zašto je ukleta?

Old Forde House poznata je po navodnim natprirodnim pojavama — posjetitelji prijavljuju duhove, prikaze bijelih figura, dječji smijeh i vrata koja se sama zatvaraju.

Old Forde House - 2 Foto: Profimedia

Prodaju vodi agencija za nekretnine Vickery Holman, a tražena cijena iznosi oko 1,5 milijuna funti.

