Sjećate se ovog našeg glumca? Viđen je nakon dugo vremena, provjerite je li se promijenio

Jedan od najkarizmatičnijih domaćih glumaca, Alen Šalinović, nakon dulje pauze ponovno je pred publikom.
Nakon dulje medijske pauze, omiljeni kazališni i televizijski glumac Alen Šalinović ponovno se pojavio u javnosti – ovoga puta ne na pozornici ili u seriji, nego na predstavljanju knjige ''Priče iz moje davnine'' autora Ranka Novaka u Zagrebu.
U ugodnoj atmosferi kulturnog događaja, 57-godišnji Šalinović je zajedno s kolegicom Lucom Anić pročitao ulomak iz knjige, podsjetivši publiku na svoj prepoznatljivi glas i glumačku toplinu.
Alen Šalinović - 7 Foto: Luka Antunac/Pixsell
Alen Šalinović - 6 Foto: Luka Antunac/Pixsell
Alen Šalinović - 2 Foto: Luka Antunac/Pixsell
Rođen 2. kolovoza 1968. u Splitu, Alen Šalinović diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a već 1994. godine postao je član ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tijekom triju desetljeća karijere ostvario je brojne uloge na kazališnim daskama, od klasika do suvremenih drama, a publika ga pamti kao jednog od onih glumaca koji svojom pojavom donose iskrenost i emociju.
Alen Šalinović - 3 Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell
Iako je rođeni Splićanin, za Zagreb je posebno vezan.
"U Zagrebu sam već 32 godine, tu je moja uža obitelj i moj dom. Split je, s druge strane, emocija, more, roditelji, sestra s obitelji. Teško bi se bilo odlučiti", rekao nam je u intervjuu 2023. godine.
Iako se izgradio u kazalištu, Šalinović je publici možda još poznatiji po svojim televizijskim ulogama. Na Novoj TV i drugim domaćim produkcijama pojavljivao se u nizu popularnih serija: ''Kud puklo da puklo” u ulozi Grgura, ''Zlatni dvori'' kao doktor, ''Čista ljubav''kao Vladin odvjetnik, a najupečatljivija uloga bila je prije dvije godine u seriji ''Kumovi'' gdje je utjelovio karizmatičnog, ali dvosmislenog lika čija galantnost skriva mračnije namjere, Kuzmu.
Alen Šalinović - 6 Foto: Nova TV
Alen Šalinović - 3 Foto: Nova TV
Njegovo podrijetlo olakšalo mu je pripremu za ulogu.
"Ja sam porijeklom iz vrgoračkog kraja, tamo imam puno rodbine. Dalmatinska Zagora je poseban kraj, a ja ga smatram svojim, volim je i volim tamošnje ljude", kazao nam je Alen.
Kad ne radi, Šalinović najradije vrijeme provodi u obiteljskom okruženju. Iz prijašnjeg braka s pokojnom glumicom Majom Petrin ima kćer Petru, dok sa sadašnjom suprugom, flautisticom Anom Benić Šalinović, ima mlađu kćer Maritu.
Alen Šalinović s obitelji Foto: Željko Puhovski/Cropix
"Ja sam suprug i otac dviju kćerki. Petra ima 27 godina i radi kao diplomirana psihologinja, a mala Marita vrlo je razigrano dijete. Volim kuhati i najdraži su mi vikendi kad se svi zajedno okupljamo oko stola", rekao nam je 2023. godine.
Barbara Visković i Alen Šalinović Foto: Željko Puhovski/Cropix
