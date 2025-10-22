Znate li uopće tko je i kako izgleda suprug Anne Hathaway? U braku su već 13 godina

Popularna glumica Anne Hathaway o privatnom životu rijetko govori, a ovo je čovjek koji je osvojio njeno srce.

Anne Hathaway pojavila se u rijetkom javnom izlasku sa svojim suprugom Adamom Shulmanom na dodjeli nagrada Golden Heart Awards u New Yorku.

Par je djelovao zaljubljeno dok su zajedno pozirali za fotografije ispred zgrade.

Anne Hathaway i Adam Shulman - 12 Foto: Profimedia

Anne Hathaway i Adam Shulman - 7 Foto: Profimedia

Anne je kao i uvijek izgledala elegantno, odabravši ležerno šik izdanje koje je uključivalo široku crnu majicu. Majicu je uparila s crnim prozirnim asimetričnim šifonim suknjom, kožnim remenom i lakiranim štiklama, a dodatak je bila velika kožna torbica u obliku kuverte.

Anne Hathaway i Adam Shulman - 8 Foto: Profimedia

Anne Hathaway i Adam Shulman - 15 Foto: Profimedia

Adam se, s druge strane, odlučio za bijelu košulju s otvorenim ovratnikom, tamnozeleni sako od kord baršuna s pripadajućim hlačama te cipele od brušene kože.

Anne i Adam vjenčali su se u rujnu 2012. i roditelji su sinovima Jonathanu (9) i Jacku (5).

Anne Hathaway i Adam Shulman - 16 Foto: Profimedia

Anne Hathaway i Adam Shulman - 14 Foto: Profimedia

Ranije ove godine Anne je izjavila da, unatoč svjetskoj slavi, vodi sasvim običan život i voli provoditi vrijeme kod kuće sa svojom obitelji.

Govoreći s oduševljenjem o tome koliko voli provoditi vrijeme s djecom, rekla je:

''Uno igre, pečenje kolača kad ima vremena, podučavanje djece kako da vode loptu po stanu, a da ne uznemire susjede…''

Anne Hathaway i Adam Shulman - 4 Foto: Profimedia

O suprugu Adamu dodala je:

''Tako sam zahvalna što mi je suprug odličan kuhar i ranoranilac.''

Adam je glumac i producent, a njihov snažan odnos pokazao se uspješnim i profesionalno, par će ponovno surađivati na nadolazećem filmu ''Yesteryear''.

Anne Hathaway i Adam Shulman - 1 Foto: Profimedia

Anne Hathaway i Adam Shulman - 3 Foto: Profimedia

Prema Deadlineu, zajedno će producirati ovu romantičnu komediju kroz svoju produkcijsku kuću Somewhere Pictures.

Anne i Adam prvi su put zajedno radili prije više od deset godina na nezavisnom trileru ''Song One'', gdje je Anne glumila glavnu ulogu Franny Ellis, a Adam je bio producent.

Govoreći tada za People, Anne je rekla:

''Isprva sam bila znatiželjna kako će to ispasti. Ljudi uvijek kažu da ne treba raditi sa supružnikom. Ali ja sam uživala raditi s njim. On je stvarno dobar u tome i divan producent. Mislim da sam od njega jako puno naučila tijekom procesa.''

Anne Hathaway i Adam Shulman - 13 Foto: Profimedia

Glumica je 2020. godine, tijekom razgovora s prijateljicom Drew Barrymore, dala uvid u njihovu ljubavnu priču. Otkrila je da im je drugi spoj bio upravo na Drewinom Halloween partyju, o čemu je govorila putem video-veze u emisiji The Drew Barrymore Show.

Drew je čak pripremila i fotografiju Hathaway s te zabave.

''Znaš li tko je muškarac pokraj mene?'' — upitala je Anne, na što je Drew odgovorila: ''Reci nam.''

''To je moj muž, a tvoj Halloween party bio je naš drugi spoj.''

Podsjetimo, Hathaway je slavna holivudska glumica koja je najpoznatija po ulozi u filmu ''Vrag nosi Pradu''.

Anne Hathaway i Adam Shulman - 9 Foto: Profimedia

