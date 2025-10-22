Znate li uopće tko je i kako izgleda suprug Anne Hathaway? U braku su već 13 godina

Popularna glumica Anne Hathaway o privatnom životu rijetko govori, a ovo je čovjek koji je osvojio njeno srce.
Anne Hathaway pojavila se u rijetkom javnom izlasku sa svojim suprugom Adamom Shulmanom na dodjeli nagrada Golden Heart Awards u New Yorku.
Par je djelovao zaljubljeno dok su zajedno pozirali za fotografije ispred zgrade.
Anne je kao i uvijek izgledala elegantno, odabravši ležerno šik izdanje koje je uključivalo široku crnu majicu. Majicu je uparila s crnim prozirnim asimetričnim šifonim suknjom, kožnim remenom i lakiranim štiklama, a dodatak je bila velika kožna torbica u obliku kuverte.
Adam se, s druge strane, odlučio za bijelu košulju s otvorenim ovratnikom, tamnozeleni sako od kord baršuna s pripadajućim hlačama te cipele od brušene kože.
Anne i Adam vjenčali su se u rujnu 2012. i roditelji su sinovima Jonathanu (9) i Jacku (5).
Ranije ove godine Anne je izjavila da, unatoč svjetskoj slavi, vodi sasvim običan život i voli provoditi vrijeme kod kuće sa svojom obitelji.
Govoreći s oduševljenjem o tome koliko voli provoditi vrijeme s djecom, rekla je:
''Uno igre, pečenje kolača kad ima vremena, podučavanje djece kako da vode loptu po stanu, a da ne uznemire susjede…''
O suprugu Adamu dodala je:
''Tako sam zahvalna što mi je suprug odličan kuhar i ranoranilac.''
Adam je glumac i producent, a njihov snažan odnos pokazao se uspješnim i profesionalno, par će ponovno surađivati na nadolazećem filmu ''Yesteryear''.
Prema Deadlineu, zajedno će producirati ovu romantičnu komediju kroz svoju produkcijsku kuću Somewhere Pictures.
Anne i Adam prvi su put zajedno radili prije više od deset godina na nezavisnom trileru ''Song One'', gdje je Anne glumila glavnu ulogu Franny Ellis, a Adam je bio producent.
Govoreći tada za People, Anne je rekla:
''Isprva sam bila znatiželjna kako će to ispasti. Ljudi uvijek kažu da ne treba raditi sa supružnikom. Ali ja sam uživala raditi s njim. On je stvarno dobar u tome i divan producent. Mislim da sam od njega jako puno naučila tijekom procesa.''
Glumica je 2020. godine, tijekom razgovora s prijateljicom Drew Barrymore, dala uvid u njihovu ljubavnu priču. Otkrila je da im je drugi spoj bio upravo na Drewinom Halloween partyju, o čemu je govorila putem video-veze u emisiji The Drew Barrymore Show.
Drew je čak pripremila i fotografiju Hathaway s te zabave.
''Znaš li tko je muškarac pokraj mene?'' — upitala je Anne, na što je Drew odgovorila: ''Reci nam.''
''To je moj muž, a tvoj Halloween party bio je naš drugi spoj.''
Podsjetimo, Hathaway je slavna holivudska glumica koja je najpoznatija po ulozi u filmu ''Vrag nosi Pradu''.
