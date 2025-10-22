Kako izgleda sin Aleksandra Vučića? Unatoč interesu medija, živi daleko od reflektora

Aleksandar Vučić otac je dvoje djece, a njegov sin sad je viđen u javnosti nakon dugo vremena.
Iako se o obitelji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne zna mnogo, njegov najstariji sin Danilo Vučić posljednjih godina sve češće privlači pozornost javnosti. No, unatoč interesu medija, on i dalje živi daleko od reflektora i političkih pozornica.3 vijesti o kojima se priča glumica hrvatskih korijena Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Iako izbjegava javnost, fotografi su ga sada uhvatili na sprovodu Nebojše Pavkovića u Beogradu.
Danilo Vučić - 1 Foto: R.Z./ATAImages/Pixsell
Danilo Vučić - 2 Foto: R.Z./ATAImages/Pixsell
Danilo Vučić rođen je 1998. godine u Beogradu, kao prvo dijete Aleksandra Vučića i njegove tadašnje supruge Ksenije. Iako su se njegovi roditelji razveli prije puno godina, Danilo je ostao blizak s ocem.
Za razliku od mnogih potomaka političara, Danilo ne gradi karijeru u javnosti. O njegovom obrazovanju, profesionalnim planovima ili privatnom životu gotovo ništa nije poznato.
Vučićeva prva supruga Ksenija iznenada je preminula u siječnju 2022. godine, a tužnu vijest tada je objavio Aleksandar. Osim Danila, s njom je dobio i kćer Milicu koja ima 23 godine.
Aleksandar i Ksenija bili su u braku od 1997. do 2011. godine, a on se 2013. oženio bivšom novinarkom Tamarom s kojom je dobio sina Vukana.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity U čemu je caka? Novi video kćeri Harisa Džinovića pogledalo je pola milijuna ljudi!
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo''