Kako izgleda sin Aleksandra Vučića? Unatoč interesu medija, živi daleko od reflektora

Aleksandar Vučić otac je dvoje djece, a njegov sin sad je viđen u javnosti nakon dugo vremena.

Iako se o obitelji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne zna mnogo, njegov najstariji sin Danilo Vučić posljednjih godina sve češće privlači pozornost javnosti. No, unatoč interesu medija, on i dalje živi daleko od reflektora i političkih pozornica.

Iako izbjegava javnost, fotografi su ga sada uhvatili na sprovodu Nebojše Pavkovića u Beogradu.

Danilo Vučić - 1 Foto: R.Z./ATAImages/Pixsell

Danilo Vučić - 2 Foto: R.Z./ATAImages/Pixsell

Danilo Vučić rođen je 1998. godine u Beogradu, kao prvo dijete Aleksandra Vučića i njegove tadašnje supruge Ksenije. Iako su se njegovi roditelji razveli prije puno godina, Danilo je ostao blizak s ocem.

Za razliku od mnogih potomaka političara, Danilo ne gradi karijeru u javnosti. O njegovom obrazovanju, profesionalnim planovima ili privatnom životu gotovo ništa nije poznato.

Vučićeva prva supruga Ksenija iznenada je preminula u siječnju 2022. godine, a tužnu vijest tada je objavio Aleksandar. Osim Danila, s njom je dobio i kćer Milicu koja ima 23 godine.

Aleksandar i Ksenija bili su u braku od 1997. do 2011. godine, a on se 2013. oženio bivšom novinarkom Tamarom s kojom je dobio sina Vukana.

