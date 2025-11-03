Okret je sve otkrio! Šokirala pojavom u ''nevidljivoj haljini'' koju je nosila

U ''nevidljiivoj'' Gucci haljini Kim Petras šokirala je publiku i modne znalce.

Pjevačica Kim Petras pojavila se na događanju u Los Angelesu u izdanju koje se i danima kasnije komentira. Za glamurozni događaj odjenula je prozirnu mrežastu haljinu kuće Gucci, ukrašenu tisućama svjetlucavih detalja, ali toliko prozirnu da su mnogi komentirali kako nije morala ništa ni nositi.

Haljina se sastojala od tanke mrežice ružičasto-bakrenog tona, bez ikakve podstave, otkrivajući gotovo cijelo tijelo.

Kim Petras Foto: Profimedia

Tanka naramenica i dramatičan izrez sa strane dodatno su naglasili minimalistički, ali ekstremno provokativan karakter ove modne kombinacije.

Kim Petras Foto: Profimedia

Kim je uz haljinu nosila jednostavne štikle i malu metalik torbicu.

Kim Petras Foto: Profimedia

Pjevačica je tijekom poziranja djelovala ozbiljno, gotovo ljutito, što je dodatno pojačalo dojam hladne, gotovo napete elegancije. Mnogi su primijetili da je njezin izraz lica djelovao "kao da jedva čeka da sve završi", što je u kombinaciji s izazovnim stajlingom izazvalo lavinu komentara.

Je li pjevačica pretjerala? Da, ovo je zaista neukusno

Ne, neka nosi što želi Ukupno glasova:

Kim Petras Foto: Profimedia

