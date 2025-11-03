Tko su rekorderi najpoznatije dvorane u Srbiji? Naš Slavonac ulazi u društvo velikana

Na pozornici dvorane u Beogradu nastupala su najveća imena regionalne glazbe.

Glazbena scena dobila je novu zvijezu – Jakov Jozinović. Mladi pjevač iz Slavonije, doživljava ono o čemu mnogi glazbenici sanjaju cijelu karijeru. Zbog ogromnog interesa publike u Beogradu, Jakov će održati čak tri koncerta u prestižnom Sava Centru, i to u impozantnoj Plavoj dvorani, čiji kapacitet prema službenim podacima prelazi 4.000 mjesta.

Svojim emotivnim glasom, scenskom pojavom i autentičnošću, Jakov je očito pogodio ravno u srce regionalne publike, a koncerti su najavljeni za kraj ožujka iduće godine.

No Jakov ovime ne samo da pomiče vlastite granice, već ulazi u društvo najvećih. Dvorana Sava Centar tijekom desetljeća ugostila je neke od najznačajnijih imena s domaće i regionalne glazbene scene – i to s impresivnim brojkama.

Rekord po broju rasprodanih koncerata u Sava Centru nakon obnove drži Marija Šerifović, koja je u svibnju prošle godine održala ukupno osam nastupa u netom obnovljenoj dvorani.

Uz nju, veliki broj rasprodanih koncerata održala je naša Jelena Rozga, koja je u prosincu 2024. i početkom godine imala sedam nastupa u Sava Centru.

''Imam tremu! Tresem se, jako sam sretna, presretna sam. Oduvijek sam maštala o koncertu u Sava centru. Hvala roditeljima koji uče djecu da slušaju moje pjesme. Pitaju me kako sam uspjela zakazati sedam koncerta u Beogradu bez reklame. Ja sam mala djevojčica koja je sanjala o svemu ovome. Hvala što sam zbog vas najsretnija osoba na svijetu'', rekla je naša glazbenica nakon prvog koncerta.

Čak 17 večeri zaredom Lepa Brena je s bendom Slatki greh osamdesetih punila dvoranu, a 1998. Zdravko Čolić je imao niz od devet rasprodanih koncerata.

Ipak, najveći broj nastupa u ovoj dvorani održao je neprikosnoveni Đorđe Balašević, koji je na pozornici Sava Centra održao 130 koncerata.

''Uvijek je govorio da se par karata sačuva i kad je dolazio na koncert uvijek je bilo ljudi koji su čekali s nadom da će netko prodati ulaznicu ili da netko neće doći pa će ih osiguranje možda pustiti'', prisjetio se za nova.rs Vuk Žugić, bivši dugogodišnji direktor kulturnih programa Sava centra i prijatelj Balaševića.

