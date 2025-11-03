Još jedan koncert Thompsona u Areni Zagreb? Tim pjevača povukao očekivan potez!

Thompsonov tim zatražio je dodatan termin za koncert u Areni Zagreb, oglasili su se na Facebooku.

Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je na njegovim društvenim mrežama kako su predali zahtjev za dodatni termin koncerta u Areni Zagreb.

U samo nekoliko sati rasprodane su ulaznice i za Arenu Zagreb te za koncerte u Zadru, Osijeku i Varaždinu. Dok su dodatni koncerti u tim gradovima već objavljeni, upitno je bilo hoće li biti drugog koncerta u Zagrebu.

Ipak, Thompsonov tim zatražio je dodatni datum.

''Predan zahtjev za dodatni termin koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb. Zbog iznimno brze rasprodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca 2025. te velikog interesa brojnih Zagrepčana koji nisu uspjeli doći do svoje ulaznice, Thompsonov tim službeno je zatražio dodatni termin u zagrebačkoj Areni i to za 28. prosinca 2025. Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj. O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem službenih stranica. Hvala svima na ogromnom interesu, podršci i strpljenju!'' napisali su.

