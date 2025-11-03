Jennifer Aniston objavila je prvu fotografiju s novim partnerom i tako potvrdila šuškanja!

Jennifer Aniston potvrdila je vezu s Jimom Curtisom, objavila je njihovu fotografiju na Instagramu povodom njegovog rođendana.

Glumica Jennifer Aniston potvrdila je vezu s fizioterapeutom Jimom Curtisom.

Zvijezda serije Prijatelji podijelila je nježnu crno-bijelu fotografiju na kojoj grli Curtisa povodom njegova rođendana.

''Sretan rođendan, moja ljubavi. Dragocjen si'', napisala je u opisu objave uz crveno srce.

Curtis je komentirao fotografiju emotikonom poljupca.

Jennifer je potaknula glasine o novoj romansi s Curtisom nakon što su ih početkom srpnja vidjeli zajedno na odmoru na Mallorci u Španjolskoj.

Jim Curtis - 7 Foto: Profimedia

''Ova tvoja verzija mi je najdraža! Zdrava, sretna, uspješna i zaljubljena! Zaslužuješ to, Jen!'', ''Prekrasan par. Iscjeljujući, ljubazni anđeli'', ''Jako slatko'', ''Zaslužuješ svu sreću'', pisali su joj prijatelji i pratitelji u komentarima,

Curtis je nedavno dao rijedak komentar o njihovoj vezi.

Sudjelovao je u Q&A razgovoru u kojem je odgovorio na pitanje obožavatelja: ''Kako pronaći ljubav s 42 godine?''

''Odlično pitanje. Na isti način kao s 22 ili 32 godine, samo s više samopouzdanja, iskustva i autentičnosti. Nisi star(a). Najprije voli sebe i prepoznaj da si u savršenim godinama. Život ne prestaje s 42. Kada budeš imao/la 62 ili 72, gledat ćeš unatrag i poželjeti da si opet imao/la 42. Zato počni sada. Izađi, otvori se ljubavi. Pogledaj ljude u oči i nasmiješi se. Poveži se s drugima, a najvažnije – voli sebe. Kad voliš sebe, privući ćeš još više ljubavi.''

Jim Curtis - 8 Foto: Profimedia

Jim Curtis - 5 Foto: Profimedia

Prošlog mjeseca Aniston je podijelila niz fotografija koje su sažele njezino ljeto — uključujući i jednu na kojoj se nalazi njezin novi partner.

Curtis je također bio uz Aniston na premijeri treće sezone ''The Morning Showa'', no ostao je u drugom planu.

Video koji je objavio Daily Mail pokazuje glumicu kako izlazi iz njihova SUV vozila i pozira fotografima prije nego što ulazi u zgradu, dok je Curtis ostao u automobilu dok ona nije nestala iz vidokruga.

Jim Curtis - 6 Foto: Profimedia

Kasnije te večeri, prema časopisu People, Curtis je s osmijehom promatrao Aniston dok je pozirala na crvenom tepihu.

U srpnju su Aniston i Curtis viđeni na jahti tijekom odmora na Mallorci s Batemanom, njegovom suprugom i prijateljima.

''Sve rade zajedno, stalno su zajedno, a ako se moraju razdvojiti, stalno su na telefonu. Toliko su zaljubljeni da je to ludilo'', rekao je izvor za Daily Mail krajem kolovoza.

Osoba koja ih dobro poznaje dodala je: ''Nevjerojatno je koliko se dobro slažu jer dijele iste interese – meditaciju, jogu, terapiju i pse.''

Curtis je life coach i guru ljubavi, a sebe opisuje kao transformacijskog trenera i hipnoterapeuta.

Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia

Aniston ga na društvenim mrežama prati već gotovo dvije godine.

Jennifer Aniston - 9 Foto: Profimedia

