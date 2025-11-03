Senzacija Formule 1 pohvalila se velikom vijesti na privatnom polju, nije štedio za ovu prigodu!

Jedan od najuspješnijih vozača Formule 1 Charles Leclerc zaprosio je djevojku Alexandru Saint Mleux.

Vozač Formule 1 Charles Leclerc objavio je svoje zaruke s 23-godišnjom manekenkom i influencericom Alexandrom Saint Mleux.

Sretni par podijelio je vijest na Instagramu u nedjelju, uz niz romantičnih fotografija s opisom ''Gospodin i gospođa Leclerc'', na kojima se pojavio i njihov pas Leo – koji i sam brzo postaje popularan među F1 obožavateljima.

Leclerc i Saint Mleux u vezi su od početka 2023. godine, kada su prvi put viđeni zajedno na Tjednu mode u Parizu u ožujku.

Kasnije te godine, nedugo nakon što je Leclerc potvrdio da je u vezi, ali nije otkrio s kim, zajedno su se pojavili na Wimbledonu, čime su javno potvrdili svoju vezu.

Čini se i da je Leclerc, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 125 milijuna dolara, uložio mnogo u zaručnički prsten.

Prema riječima Laure Taylor, draguljarice specijalizirane za zaručničke prstene iz Lorel Diamonds, prsten Saint Mleux vrijedi najmanje 400 tisuća funti.

''Alexandrin zaručnički prsten krasi prekrasan dijamant ovalnog reza postavljen na platinasti pavé prsten. Dijamant izgleda kao da ima oko 5 do 6 karata, s iznimno blistavim izgledom koji sugerira da je izvanredne kvalitete'', izjavila je Taylor za Daily Mail.

''Ako je dijamant prirodan i vrhunske kvalitete, procjenjujem da prsten vrijedi više od 400.000 funti.''

U eurima bi to bilo oko 455.608 tisuća.

Leclerc, koji ima 28 godina, ranije je bio u dvije poznate veze. Četiri je godine izlazio s talijanskom manekenkom Giadom Giannom, s kojom je prekinuo 2019. godine.

Nakon toga, zvijezda Formule 1 bila je u vezi s poznatom arhitekticom Charlotte Sine, no par se razišao u prosincu 2022.

Što se tiče Saint Mleux, par nastoji svoju vezu držati što dalje od reflektora. No, u lipnju su zajedno prošetali crvenim tepihom u New Yorku na premijeri F1 filma.

Lijepa Alexandra popularna je i na Instagramu gdje ju prati 3 milijuna ljudi, no vezu s Leclercom ne ističe na društvenim mrežama.

