Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu

Princeza Delphine zasigurno je jedina princeza na svijetu koja je sudskim putem stekla kraljevski status.

U svijetu kada se status princeze postiže udajom za člana kraljevske obitelji ili rođenjem, rijetko se dogodi da se status stekne nakon sudske tužbe. Upravo dogodilo se u Belgiji, gdje je jedna žena nakon obveznog DNK testa automatski postala princeza, zajedno sa svojom djecom.

Priča o princezi Delphine, nekada Delphine Boël, jedna je od najfascinantnijih u modernoj povijesti europskih kraljevskih obitelji – spoj drame, tajni i borbe za istinu koja je trajala nekoliko desetljeća.

Princeza Delphine - 7 Foto: Profimedia

Princeza Delphine - 5 Foto: Profimedia

Delphine Boël rođena je 22. veljače 1968. godine u Bruxellesu. Dugo je živjela u uvjerenju da je kći Jacquesa Boëla, bogatog belgijskog industrijalca iz poznate obitelji čelika. Njezina majka, barunica Sybille de Selys Longchamps, bila je tada udana za Jacquesa, no šezdesetih i sedamdesetih je imala tajnu, dvadesetgodišnju ljubavnu vezu s tadašnjim princem Albertom od Liègea, mlađim bratom belgijskog kralja Baudouina – čovjekom koji će kasnije postati kralj Albert II.

Već kao tinejdžerica, Delphine je počela sumnjati da njezin otac možda nije onaj kojeg poznaje. Sumnje su s godinama rasle jer je primjećivala sličnosti između sebe i kraljevske obitelji, a majka joj je naposljetku priznala istinu – da je njezin biološki otac zapravo kralj Albert II.

Princeza Delphine - 1 Foto: Afp

Princeza Delphine - 7 Foto: Afp

Da je Albert varao svoju suprugu Paolu, nije bila tajna, no prve potvrde izašle su 2013. godine.

"Ono što ovu priču čini izvanrednom je činjenica da je većina Belgijanaca znala da to nije bila jednokratna afera, znali su da je to bilo nešto više. Sada su saznali da je veza trajala 20 godina. Albert i Sibil su bili par, živjeli su zajedno 10 godina, tijekom kojih se Albert prema djetetu ponašao kao biološki otac", izjavio je Eric Goens, autor dokumentarnog filma o Delphineinoj majci, u kojem su pokazani fotografije i dokumenti koji dokazuju vezu.

Princeza Delphine - 1 Foto: Profimedia

Princeza Delphine - 3 Foto: Profimedia

Iste godine, Albert je odlučio abdicirati u korist svog najstarijeg sina, današnjeg kralja Philippea, a Delphine je podnijela tužbu za priznanje očinstva, što je pokrenulo dug i bolan pravni proces. U početku, bivši kralj odbacivao je sve optužbe i odbijao surađivati, no belgijski sudovi su 2019. godine naložili da mora dostaviti uzorak DNK. Rezultati su bili nepobitni – test je potvrdio da je Albert II. njezin biološki otac.

U dotad nezapamćenoj situaciji, belgijski sud je 2020. godine odlučio priznati Delphine Boël kao princezu Delphine od Belgije, dajući joj pravo na prezime Saxe-Coburg, koje nosi belgijska kraljevska obitelj, kao i pravo na naslov "Njezino Kraljevsko Visočanstvo". Iste titule dobila su i njezina djeca Oscar i Joséphine, koje je dobila s partnerom Jamesom O’Hareom.

Princeza Delphine - 3 Foto: Afp

Princeza Delphine - 5 Foto: Afp

Za razliku od polusestre i polubraće, Delphine nije trebala vršiti kraljevske dužnosti. Po zanimanju je umjetnica i kiparica, poznata po svojim skulpturama i instalacijama koje tematiziraju identitet, emocije i slobodu izražavanja. Usprkos sve što se događalo u sedam godina sudskog spora, uvijek je isticala da joj nije bila važna titula, već priznanje istine.

"Nisam tražila novac ni privilegije. Samo sam željela da moj biološki otac prizna da postojim", rekla je jednom prilikom.

Nakon pravne bitke, došlo je i do simboličnog pomirenja. Godine 2020. princeza Delphine prvi se put službeno susrela sa svojim polubratom, kraljem Philippeom, u Kraljevskoj palači u Bruxellesu. Na zajedničkoj fotografiji oboje su djelovali toplo i opušteno, a u zajedničkom priopćenju naveli su kako su imali "dug, srdačan i emocionalan razgovor koji označava novi početak".

Princeza Delphine - 6 Foto: Afp

Princeza Delphine - 4 Foto: Afp

Od tada, njihov se odnos postupno razvija. Iako Delphine nije član kraljevske obitelji u protokolarnom smislu, povremeno sudjeluje u kulturnim i humanitarnim događanjima pod kraljevskim pokroviteljstvom.

Danas je princeza Delphine od Belgije službeno priznata članica belgijske kraljevske obitelji, s titulom i svim pravima koja ona nosi, ali bez ikakvih financijskih beneficija. Živi povučeno, posvećena umjetnosti i svojoj obitelji, no i dalje je simbol borbe za istinu, jednakost i pravdu u društvu koje često idolizira rođenje, a ne zasluge.

Njezina priča nije samo kraljevska drama. To je priča o hrabrosti jedne žene koja je, unatoč moćnim protivnicima, dokazala da istina uvijek nađe svoj put.

