Pretraži
''ja ništa ne skrivam''

Nataša Bekvalac o majčinstvu, karijeri te novoj ljubavi: ''Dala sam šansu možda nečemu sigurno boljem''

Piše J. C. , Danas @ 08:10 Celebrity komentari
Nataša Bekvalac Nataša Bekvalac Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Uvijek iskrena i neposredna, Nataša Bekvalac u Zagrebu je predstavila svoj emotivni album ''Mama'', a za naš portal otvorila je srce i progovorila o majčinstvu, novim pjesmama, starenju i ljubavi u četrdesetima.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Video zvijezda serije ''Outer Banks'' sa Straduna pogledan više od 110 milijuna puta
Dubrovnik nikad viralniji!
Zašto ovaj video sa Straduna ima 110 milijuna pregleda? Podijelila ga je i svjetski slavna glazbenica!
Zaručili su se Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux
poznata je cijena
Senzacija Formule 1 pohvalila se velikom vijesti na privatnom polju, nije štedio za ovu prigodu!
Sanja Musić Milanović oduševila izdanjem iz Egipta
remen glavna zvijezda
Modna lekcija naše prve dame! Svi pričaju o strukiranom izdanju Sanje Musić Milanović
Intervju s Natašom Bekvalac
''ja ništa ne skrivam''
Nataša Bekvalac o majčinstvu, karijeri te novoj ljubavi: ''Dala sam šansu možda nečemu sigurno boljem''
Tko je princeza Delphine od Belgije?
neobična princeza
Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Enisa Bešlagića probudio protupožarni alarm
zanimljivo buđenje
Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Grobovi poznatih na Mirogoju puni su cvijeća i svijeća
pogledajte galeriju
Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
Iva Majoli čestitala rođendan kćeri Miji uz zajedničku fotografiju
ne kriju sreću
Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku
Počela je prodaja ulaznica za drugi koncert Jakova Jozinovića u Sava Centru u Beogradu
potražnja je ogromna!
Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nove loše vijesti za vozače: Godišnja cestarina mogla bi poskupjeti do 60 posto
"Nenormalno su otišli gore"
Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
Vojni rok služit će i dijaspora! "Ako plate kaznu i više se ne odazovu prvo će poslati policiju. A onda..."
Tko je vojni obveznik?
Uzbuna u dijaspori zbog vojnog roka! "Ako plate kaznu i više se ne odazovu - prvo će poslati policiju po njih. A onda..."
Osječka policija isključila BMW iz prometa zbog tehničke neispravnosti
OZBILJNI NEDOSTACI
FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
show
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Enisa Bešlagića probudio protupožarni alarm
zanimljivo buđenje
Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Grobovi poznatih na Mirogoju puni su cvijeća i svijeća
pogledajte galeriju
Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pronađete li guštere na slici, ne trebate okulista jer vam je vid savršen! Pokušajte ih spaziti
Jeste li ih spazili?
Pronađete li guštere na slici, ne trebate okulista jer vam je vid savršen! Pokušajte ih spaziti
tech
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Iskoristili nanotehnologiju
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
Nije sve samo u algoritmu
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Eksperiment kanadskih znanstvenika
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
sport
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati. Pogotovo desnu stranu..."
Oštra poruka
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati"
Luka Modrić oduševio igrom na utakmici Milan - Roma 1:0
Zanimljiv komentar
Navijač gledao Luku Modrića u derbiju pa ostao u šoku: "Ovo boli..."
Torcida podignula poruku za vukovarskog heroja, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
Reakcije su podijeljene
VIDEO Torcida podignula poruku za Nicoliera, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Laura Samardžija
MAGIJA!
Je li ovo prava Elsa došla u Supertalent?! Što vi mislite o Laurinom nastupu?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Damir Dolić
KAKAV GLAS!
Raspjevani drvosječa raspametio svojim glasom! Pod hitno treba zakazati neki koncert!
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
putovanja
Mesne okruglice u kremastom umaku recept
Nećete im moći odoljeti
Imamo recept za najbolje mesne okruglice, a poslužuju se u divnom kremastom umaku
Piletina au poivre recept
Ma, divota!
Ovako dobra pileća prsa već dugo nismo jeli, a rade se u jednoj tavi za svega pola sata
Kako savršeno ispeći pile? Trikovi koji daju novu dimenziju nedjeljnom ručku
Škola kuhanja
Kako savršeno ispeći pile? Trikovi Marija Mihelja za najsočniji ručak
novac
Nikolina stvara domaće proizvode u srcu Like: "Najveći izazov je rast cijena sirovine, no sve je lakše uz podršku obitelji"
Cjeloviti proizvodi
Nikolina stvara domaće proizvode u srcu Like: "Najveći izazov je rast cijena sirovine, no sve je lakše uz podršku obitelji"
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
lifestyle
Aishwarya Rai, najljepša misica svih vremena
NAJBOLJA OD NAJBOLJIH
Kažu da je ova nezaboravna Indijka najljepša misica svih vremena
15 tužnih filmova
EMOCIJE NA NAJJAČE
Vrijedni svake suze: 15 filmova zbog kojih ćete isplakati dušu
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u haljini s čipkom
TOP JE
Kako ljetne komade nositi u jesen? Evo ovako kako je to napravila ljepotica sa zagrebačke špice
sve
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati. Pogotovo desnu stranu..."
Oštra poruka
Joško Jeličić: "Mora manje mlatarati rukama, a mogao bi se i ošišati"
Luka Modrić oduševio igrom na utakmici Milan - Roma 1:0
Zanimljiv komentar
Navijač gledao Luku Modrića u derbiju pa ostao u šoku: "Ovo boli..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene