Nataša Bekvalac o majčinstvu, karijeri te novoj ljubavi: ''Dala sam šansu možda nečemu sigurno boljem''

Uvijek iskrena i neposredna, Nataša Bekvalac u Zagrebu je predstavila svoj emotivni album ''Mama'', a za naš portal otvorila je srce i progovorila o majčinstvu, novim pjesmama, starenju i ljubavi u četrdesetima.

Nataša Bekvalac u Zagrebu je predstavila svoj novi album ''Mama''.

Tim povodom za naš portal otkrila je sve o ovom dugoočekivanom albumu, ali i privatnom životu koji kao jedna od najpoznatijih pjevačica regije teško skriva.

Nataša Bekvalac - 4 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Na ovom albumu Nataša je predstavila deset pjesama: "Nataša", "Mama", "Oštećena", "U inat", "Patologija", "Gola", "Crni labud", "Alal ti", "Fali mi ljubavi", "Izlečena".

Odakle joj inspiracija?

''Pa, za naziv, vrlo jednostavno, zato što je jedna od najintenzivnijih i za mene najemotivnijih pjesama upravo ''Mama''. U tom nazivu svakako da je sadržano i moje ime i sve ono što je moja uloga, zapravo, najvažnija u životu. A i znala sam da će svakoj osobi koja bude čula pjesmu ''Mama'' to nešto značiti, kao i što samo ime ''Mama'' nešto znači.''

''Mene cijeli život inspirira glazba i to da stvaram, stvaram jednostavno za sebe, a onda i za svoju publiku.''

Je li kroz ovaj album publici htjela prikazati neku drugu Natašu?

''Nisam to gledala na taj način, svakako da sam se promijenila i kao žena i kao osoba, svakako da sazrijevam svih ovih godina. A tako se je moja glazba i način na koji je prezentiram i na koji je doživljavam i pokazujem. Glazba je moj način da komuniciram s ljudima, da razmjenjujem energiju i svakako da je drugačija od one prije devet godina kad sam posljednji put izdala album.''

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Pjesma ''Mama'' uz sebe nosi i vrlo dirljiv spot. Naime, u njemu se pojavljuje i Natašina majka Mira, a snimanje nije bilo nimalo jednostavno.

''Moram reći da ona tu ne glumi. Ona je na snimanje došla kao gost. Zapravo smo mi u dogovoru s mojom redateljicom snimali prirodnu reakciju mame. Nismo joj govorili o čemu se točno radi i ne znam koliko ste primijetili, ali u pitanju je jedan take. Redateljica mi je rekla da ćemo ga imati ili da ga nećemo imati i jedino to tako ima smisla. Mama nije čula pjesmu prije. Kad su krenuli prvi taktovi i kad sam joj krenula pjevati i obraćati joj se nije mi bilo svejedno uopće, ja sam znala što radim, ali kad sam je pogledala i kad sam vidjela njenu reakciju… Ukočila se od emocija, nisam znala je li to dobro ili loše, samo sam znala da mi srce hoće eksplodirati…''

Nataša je na sceni više od 20 godina. Gledajući svoju karijeru te popularnost koju je stekla, zanimalo nas je je li ostvarila ono što je željela?

''Ja nisam uopće imala bilo kakav cilj kada je to u pitanju. Ja sam samo željela da se bavim glazbom i to sad radim. Tako da ja ispunjavam sebi svoju želju da je glazba moje životno opredjeljenje, a danas je luksuz da ti tvoja najveća ljubav bude posao. Znači u tom smislu ja sam presretna, a kada su privatne stvari u pitanju, imam dvije predivne kćerke koje mi piju krv na slamčicu i presretna sam zbog toga!'', smije se.

''Zdrava, živa obitelj i posao koji voliš, ne znam što bih ja više od života mogla poželjeti.''

Nataša Bekvalac - 8 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

O kćerima Hani i Katji ponosno govori. Žele li se one baviti glazbom kao i mama?

''Bogu hvala ne! Jer teško bih se nosila s tim da mi se ženska djeca bave mojim poslom, jer znam što sve to nosi i koliko je to surov posao za jednu ženu. I namjerno naglašavam surov za ženu, jer stvarno se susrećem sa raznim stvarima. Ti si u jednom muškom svijetu biznisa u kojem treba da funkcionira i držiš negdje svoj nivo, budeš dama u svakom trenutku, to nije nimalo lako. Nosiš se sa svim stvarima koje ovaj posao nosi, a to su predrasude, tračevi i sve one negativne stvari koje ovaj posao nosi.''

Upravo Hana i Katja pojavljuju se i u novom spotu za pjesmu ''Izlečena'', a rukopis mlađe Katje nalazi se i na vizualu novog albuma.

Starija kći Hana u posljednje vrijeme privlači puno pozornosti medija. No, unatoč dobrim stranama popularnosti, Nataša govori kako joj je dugo pokušavala prikazati i onu drugu stranu medalje.

''Ona je sada punoljetna i sama odgovara za sve ono što radi, postavlja i odgovara za posljedice toga što to može da donese. Ja sam joj sve ove godine puno pričala o tome, jer ta pažnja koju ti dobiješ putem društvenih mreža, pa se to prenese u medije, može da ti godi, ali to ima i one negativne stvari kojih moraš biti svjesna ukoliko već ulaziš u medijski biznis.''

Nataša je nedavno proslavila 45. rođendan, a o svojim godinama otvoreno govori.

''Ja ne skrivam ništa. Naprotiv, toliki je imperativ kad smo mi žene u pitanju upravo da izgledaš mlađe od svojih godina. Mislim da žena treba živjeti u skladu sa svojima godinama, u skladu sa svojim iskustvom. Naravno da je lijepo da vidiš njegovanu ženu, ali sad neko natjecanje s nekima djevojčicama i djevojkama, to mi stvarno nije nikada bilo privlačno. Ja energiju žene ne doživljavam uopće konkurentski. Ja sam odrasla u klubu jako jakih žena, s jako jakim ženama sam i sada okužena. Uvijek biram žene i za prijatelje, i za suradnike. I imam podržavajuću energiju, a ne konkurenciju. Tako da mi često bude žao što su mlade žene toliko opterećene izgledom koji postao prioritet u svakom smislu. A to stvarno ne treba biti tako.''

Nataša Bekvalac - 5 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Njen izgled česta je tema naslovnica, a poznata je i pod nadimkom ''srpska Barbie''. Kako održava formu?

''Zaista vodim računa što jedem, vodim računa da sam stalno hidrirana. Vodim računa da sam tri puta tjedno u nekoj vrsti fizičke aktivnosti. Gdje god mogu, odem pješice. Iskoristim jedno tjedno i neku vrstu anti-age tretmana u smislu neke dobre maske ili neke vrste lasera. Ali ništa invazivno. Stvarno se dopadam sama sebi, mislim da lijepo nosim svoje godine i da se to što je unutar mene stvarno vidi.''

Tko je Nataša kad nije pred svjetlima reflektora?

''Ja jako volim biti kod kuće. Volim biti sa svojom djecom, imam i dva psa. Volim se družiti s prijateljima, jako mi je važan taj društveni život. Imam lijepa prijateljstva i ne želim ih zapostaviti. To vrijeme sa svojim prijateljicama ne želim zapostaviti zbog osnovnih obveza. Uvijek nađem tih nekih sat vremena, navečer, kad djeca legnu. I kad sve sredim uzmem si taj neki mir, pozovem prijateljice da popijemo kavu, koju čašu vina i malo razmijenimo sve ono što smo prošli tog tjedna.''

Njen ljubavni život nemirno je more. No, unatoč tome što se tri puta razvela, Nataša o ljubavi govori s osmijehom.

''Više nego ikad vjerujem u ljubav. Stvarno. Vjerujem u ljubav do kraja života. Ja stvarno nisam neka onakva ogorčena mučenica koja tri puta nije uspjela, naprotiv. Ja sam prekidala svoje odnose kada sam smatrala da je nestalo dovoljno ljubavi koliko ja mislim da je trebam živjeti i poštovanja koje trebam dobiti. I samo tako sam dala šansu možda nečemu sigurno boljem što dolazi ili ne, ali ja sam okej sa svim. Nisam željela živjeti u atmosferi koja nije uopće od ljubavi.''

Nataša Bekvalac - 3 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Zato za četvrtu šansu za ljubav itekako dobro zna što želi.

''Ja stvarno vjerujem u energiju. I da ono kada se energije poklope nekako da ništa drugo nije važno. Kada se na istoj nekoj frekvenciji nađete da je stvarno to najvažnije. Ali svakako da to mora biti čovjek koji me neće doživljavati kao konkurenciju i osjećati se ugroženo od strane mene kao žene, koji će biti ostvaren na svim poljima, koji će imati i dobar odnos prema djeci. Ima tu puno stvari koje bi taj muškarac trebao osjećati, kako da kažem, ne može biti dečko!''

