Maja Šuput s kratkom kosom: ''Ovo ili vam se sviđa ili je grozno''

Maja Šuput u novoj epizodi Supertalenta svu je pozornost privukla kratkom kosom.

Maja Šuput iz epizode u epizodu oduševljava gledatelje Supertalenta svojim modnim izdanjima za koja je zaslužan Marko Grubnić.

No, ovog puta sav fokus s njene haljine i modnih dodataka ukrala je kosa. Kao i obično, njen stajling prokomentirao nam je sam Grubnić.

''Haljina sam ja radio i dizajnirao, nekako za cijeli taj look mi je bila inspiracija jedna moderna Španjolka, međutim atipična. Ostavio sam to dominantno cvijeće, nakit, naušnice, ogromne cvjetove na cipalama, jedan velik cvijet na haljini. Haljina je inače plisirana i evo, te točkice su po meni jako moderne i baš ih rijetko vidimo u obliku večernje haljine, tako da htio sam to tako pokazati na Maji. Prorez na haljini je poprilično velik, ali ipak je to scenska haljina i rađena je za potrebe showa'', kaže nam Marko.

A na ovu drastičnu promjenu kose, kaže nam, morao je nagovarati čak i Maju.

''Sigurno detalj koji ovaj put otima show je Majina kratka kosa. To su ljudi sigurno već primijetili. To je frizura koja će se ljudima ili sviđati ili ne. Siguran sam da nitko na tu frizuru neće ostati ravnadušan i sigurno nitko neće reći da mu je okej. Znači, ili će biti ljudima grozna, ili će ljudima biti jako cool. Mi smo spremni na te reakcije. Moram priznati da smo ipak Maju trebali malo nagovarati na ovu kratku frizuru, jer Maja je ipak moja barbika, a barbike su poznate po svojoj dugoj, plavoj, raskošnoj kosi. Tako da evo, uz mali dogovor i mali nagovor uspjeli smo Maju nagovoriti. Htjeli smo vidjeti tu promjenu, veliku promjenu, htjeli smo vidjeti kako ona zrači, tj. kakva je njena energija s kratkom kosom, jer svi znamo da ženama duga kosa daje jednu posobnu energiju. Moram priznati da je Maja to iznijela sjajno, maestralno kao i sve do sada. Uživala je, ona je zaista osoba koja beskrajno uživa u transformacijama, a evo, ove sezone smo se stvarno potrudili da ona iz emisije u emisiji izgleda potpuno drugačije.''

U prošloj epizodi na glavi je nosila potpunu suprotnost od ovoga. Više pogledajte OVDJE.

