Samo zbog Supertalenta su 24 sata putovali avionom: ''Mogla si se zapaliti!''

U Hrvatsku su došli samo zbog Supertalenta, a već pri prvom nastupu zapalili su pozornicu! Shemika i Brandon izveli su limbo koji će se dugo pamtiti.

Na pozornici posljednje emisije Supertalenta pojavili su se Shemika i Brandon, plesni duo koji je publiku i žiri ostavio bez daha svojim nevjerojatnim limbo nastupom. U Hrvatsku su doputovali iz daleka, i to samo zbog sudjelovanja u showu.

''Inače smo s Trinidada i Tobaga, ali odrasla sam u Buffalu, u New Yorku'', rekla je Shemika prije nastupa, dok je Brandon dodao da su u Hrvatsku stigli nakon 24 sata putovanja avionom.

''Jedva čekamo nastupiti'', priznali su uz osmijeh, ne sluteći da će njihova izvedba postati jedna od najuzbudljivijih scena večeri.

Tijekom svog nastupa Shemika je plesala limbo ispod plamena, a publika je s napetosti gledala svaki pokret. Kad je završila, žiri je reagirao burno.

''Jeste li poludjeli?'', bilo je prvo što je izgovorila Maja Šuput.

Shemika Campbell, Brandon Campbell, Supertalent Foto: Nova TV

''Mogla si se zapaliti!'', dodala je Martina Tomčić.

Na to je Shemika mirno odgovorila:

''To mi se već dogodilo. Ne želimo da se dogodi ponovo''.

Prije nego što su stali na pozornicu Brandon i Shemika ispričali su svoju priču.

''S njom je jako teško raditi, ali svejedno ju volim''.

Kraljica limba s Guinnessovim rekordima

Shemika je ispričala da limbo pleše još od svoje četrnaeste godine, a da joj je ples postao životna strast zahvaljujući ujaku koji ju je trenirao.

''Duboko sam povezana s tim plesom. Limbo potječe s Trinidada i Tobaga, odakle sam i sama. Moj ujak Bob Diaz, koji me trenirao, zaslužan je što sam danas ovdje… Uhvatila su me emocije'', rekla je Shemika iskreno, ne skrivajući suze.

Ovaj par nije običan plesni dvojac — Shemika je dvostruka Guinnessova rekorderka.

''Prvi rekord osvojila sam za najniži limbo, a drugi za najdulji put prijeđen u položaju za limbo'', objasnila je.

Na pitanje Martine bole li ju koljena, odgovorila je:

''Ne osjećam nikakvu bol dok nastupam, ali ozljede su se događale. Jedna se dogodila baš u Kini, kad sam rušila svoj drugi rekord''.

Brandon je otkrio kako njihova kreativnost nema granica.

''Ona stalno izvodi limbo, zato smo počeli smišljati rekvizite. Uzeo bih tenisicu, preokrenuo ju i postavio da pleše ispod nje. Odem u kuhinju, uzmem papirnate ručnike, preko njih štap — i ide ispod. Na aerodromu pleše ispod sjedala, ispod stalka za prtljagu. Zvali smo to ‘iznenadni limbo nastupi''.

''Uvijek mi kaže: probaj ovo, probaj ono'', dodala je kroz smijeh Shemika, opisujući njihov odnos pun zabave i improvizacije.

Brandon je istaknuo da je upravo njezin talent razlog zbog kojeg su dobili priliku doći u Hrvatsku.

''Njezin talent je razlog zbog kojeg imamo priliku biti ovdje i nastupati u ovoj nevjerojatnoj zemlji. Baš je uzbudljivo!'', rekao je.

Njihov vatreni limbo nastup oduševio je sve – od žirija do publike, a Shemika i Brandon su zasluženo prošli dalje.

Svojom energijom, humorom i strašću pokazali su da ples može biti mnogo više od koreografije — može biti životna priča, disciplina i način da se granice pomaknu još niže… doslovno.

