Pretraži
''O tome sam sanjala...''

Nakon iskustva koje joj je promijenilo život, pred aktualnom Miss Universe Hrvatske novi je korak!

Piše Ana Vela/H.L., Danas @ 20:51 Celebrity komentari
Laura Gnjatović - 4 Laura Gnjatović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Do jučer je spašavala ljudske živote, a danas je otišla na izbor najljepših žena svijeta. Laura Gnjatović, naša Miss Universe, medicinska je sestra hitne pomoći u Dubrovniku i do sada je spasila devet života. Otpratili smo je na svjetski izbor, a njezina priča - već je itekako zapažena.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Zlatan Ibrahimović pohvalio se maskom za Noć vještica, pažnju ukrali njegovi mišići
''To se zove zgodan muškarac''
Fotke od milijun lajkova! Ibrahimović se hvalio maskom, ali je isklesani torzo ukrao show
Priča o Miss Universe Lauri Gnjatović koja je otputovala na natjecanje u Tajland
''O tome sam sanjala...''
Nakon iskustva koje joj je promijenilo život, pred aktualnom Miss Universe Hrvatske novi je korak!
Kviz o Zdravku Čoliću
jedan jedini - zdravko čolić
Koliko dobro poznajete jednog od najvoljenijih glazbenika s naših prostora?
Leomie Anderson mamila poglede u odvažnom izdanju
pomaknula granice odvažnosti
Skandal je visio o koncu! I najhrabriji bi dvaput razmislili prije nego što bi obukli ovakav top
Ante Cash dobio četvrto dijete
čestitamo!
Naš glazbenik dobio četvrto dijete, preslatkom fotkom otkrio je spol prinove
Marta Radić i Junior Fernandes se rastali
okrenula je novi list
Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
Tko je Marko Kovač, sin Anice i Roberta Kovača?
sportski nasljednik
Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
Priča o Filipincu Nicolasu Ypilu iz Supertalenta
osvojio zlatni gumb
Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
Počela je prodaja ulaznica za drugi koncert Jakova Jozinovića u Sava Centru u Beogradu
potražnja je ogromna!
Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Od sutra vrijede nova pravila: tko sve može dobiti vaučer za struju i plin
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Od subote vrijede nova pravila: Tko sve može i kako dobiti vaučer za struju i plin
Napetost na ulazu u Novi Sad: Građani spriječili napad na studente iz Novog Pazara
SKORO INCIDENT
Batinaši u crnom dočekali studente na ulazu u Novi Sad: Pogledajte kako su ih građani otjerali
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
show
Marta Radić i Junior Fernandes se rastali
okrenula je novi list
Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
Počela je prodaja ulaznica za drugi koncert Jakova Jozinovića u Sava Centru u Beogradu
potražnja je ogromna!
Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu
Marko Vuletić objavio fotke s misterioznim muškarcem te prikupio hrpu čestitki
''Sretno vam bilo''
Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Podvarak od kiselog kupusa zapečen u rerni koji jača imunitet
Po preporuci nutricionistice
Podvarak od kiselog kupusa zapečen u rerni koji jača imunitet
Ova bakterija uzrokuje smrtonosne proljeve, češće kod žena, a širi se nakon antibiotika!
Alarmantni podaci nove studije
Ova bakterija uzrokuje smrtonosne proljeve, češće kod žena, a širi se nakon antibiotika!
zabava
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Ako mislite da je ovo krumpir, grdo se varate, no nasmijalo je društvene mreže
Urnebesno
Ako mislite da je ovo krumpir, grdo se varate, no nasmijalo je društvene mreže
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Urnebesno
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
tech
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Jedan potez, svi fragmenti
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Eksperiment kanadskih znanstvenika
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
sport
Dinamo srušio Rijeku u derbiju kola, a onda su dobili još jednu lijepu vijest
Evo o čemu se radi
Modri najprije srušili Rijeku u derbiju kola pa saznali još jednu sjajnu vijest
Dinamo srušio Rijeku! Hoxha zabio gol o kojem će se dugo pričati
Dramatičan finiš
Dinamo srušio Rijeku! Hoxha zabio gol o kojem će se dugo pričati
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a
SPEKTAKL U NEDJELJU
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a te udarcu koji je obišao svijet: ''Kazna mora biti oštra!''
tv
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U dobru i zlu: Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
U DOBRU I ZLU
Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
MasterChef: Ovo nismo očekivali od Zorana! Evo što kaže nakon odlaska: "Pao mi je kamen sa srca!"
SAZNAJTE VIŠE!
Ovo nismo očekivali od Zorana! Evo što kaže nakon odlaska: "Pao mi je kamen sa srca!"
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Tihi ubojice: Odjeća, posuđe i svakodnevni predmeti koji su izazivali bolesti i odnosili živote u prošlosti
Na teži način...
Tihi ubojice: Odjeća, posuđe i svakodnevni predmeti koji su izazivali bolesti i odnosili živote u prošlosti
novac
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
lifestyle
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Zagreb špica: Bermude u street style izdanju
IZGLEDAJU TOP
Ljepotica iz Zagreba u trenutno najtraženijim hlačama, svi su ludi za njima
Hrvatske modne ikone 60+
FANTASTIČAN STIL
Hrvatske modne ikone 60 plus - glasajte i odaberite najbolje odjevenu damu
sve
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Dinamo srušio Rijeku u derbiju kola, a onda su dobili još jednu lijepu vijest
Evo o čemu se radi
Modri najprije srušili Rijeku u derbiju kola pa saznali još jednu sjajnu vijest
Marta Radić i Junior Fernandes se rastali
okrenula je novi list
Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene