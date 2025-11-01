Nakon iskustva koje joj je promijenilo život, pred aktualnom Miss Universe Hrvatske novi je korak!

Do jučer je spašavala ljudske živote, a danas je otišla na izbor najljepših žena svijeta. Laura Gnjatović, naša Miss Universe, medicinska je sestra hitne pomoći u Dubrovniku i do sada je spasila devet života. Otpratili smo je na svjetski izbor, a njezina priča - već je itekako zapažena.

Malo se koja misica može pohvaliti da je spasila ljudski život. A naša ovogodišnja Miss Universe, Laura Gnjatović, spasila ih je čak devet.

''Kada vidite da je netko ponovno na životu, meni je došlo da se onesvijestim, prekrasan osjećaj. O tome sam sanjala nekoliko dana nakon toga'', rekla je u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Laura Gnjatović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Raditi na hitnoj, kaže, znači svakodnevno biti spreman na sve, a najveća podrška su joj kolege.

''Bez njihove pomoći i kolegijalnosti ništa od ovoga zapravo ne bi bilo moguće. Oni su bili tu za zamjene smjene i tako to!''

Laura Gnjatović - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Danas — nova misija. Umjesto u ambulantu, krenula je u Tajland, gdje će nas predstavljati na svjetskom izboru. Mamin zagrljaj i suza radosnica od silnog ponosa.

''Voli pomagati ljudima u svim aspektima, tako da sam sretna zbog tog poziva. I kruna - uvijek je dobrodošla sve ok, ali ovo je malo možda po meni vrjednije'', kaže njezina mama Branka Gnjatović.

Laura Gnjatović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Njezinu jedinstvenu priču prepoznali su diljem svijeta pa zbog nje gore kladionice. Nakon dugo vremena Hrvatska konačno ima predstavnicu koja ne izlazi iz prvih deset favoritkinja, a u jednom trenutku bila je čak peta.

''I to gledam na način kao nešto što bi mi trebalo biti vjetar u leđa da pokažem što zapravo mogu, ali s druge strane ne spavam najmirnije spavam znajući da ljudi vide moj potencijal. Uvijek postoji taj strah da se možda neće moći u potpunosti iskoristiti.''

Koga vas je od konkurencije naviše strah?

''Portoriko, Argentina je jako izazovna.''

Prvi izazov bio je pakiranje.

''Nekih stotinjak kilograma prtljage smo na kraju spakirali. Iskreno, očekivala sam da ću moći to nekako manje iskombinirati, ali nema šanse.''

Laura Gnjatović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U prtljazi je i nacionalni kostim s potpisom Jurja Zigmana inspiriran periskom.

''Kad sam je vidio u tom ja sam se naježio. Mislim da je to haljina koja joj je sjela, to se vidi, to se osjeti'', rekao je Juraj Zigman.

Uz ljepotu Laura bi voljela da na izboru prepoznaju njezinu toplinu.

''Smatram da se sve nekako može s osmijehom i pozdravom postići u životu.''

''Lauri poručujem da samo bude svoja i uživa.''

''Potrudit ćemo se što bolje možemo, ako se vratim s krunom, vratim se, a ako ne Bogu hvala.''

Stiže li kruna u Hrvatsku, doznat ćemo 21. studenog kada se održava svjetski izbor.

