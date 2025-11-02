Rušio je rekorde i riskirao život, ali njegova najveća iluzija bila je snaga volje

David Blaine prije dvadesetak godina bio je prisutan svojim mađioničarskim trikovima koji je rušio granice nemogućeg.

Početak 21. stoljeća obilježile su mnoge zanimljive ličnosti, no jako mali broj njih se bavio mađioničarstvom i iluzionarstvom. Gotovo svatko tko je tada pratio showbusiness nije mogao pobjeći od Davida Blainea, koji je za ulaz u Guinnessovu knjigu rekorda radio po život opasne vratolomije.

Rođeni Njujorčanin, ovaj 52-godišnjak je sa samo četiri godine vidio mađioničara kako izvodi trikove u metrou, što mu je probudilo interes. Odrastao uz samohranu majku, veliki preokret se dogodio kada je ona oboljela od raka kada je imao 15 godina i preminula pet godina kasnije, što ga je nagnalo da se iz Brooklyna preseli na Manhattan.

Blaine je karijeru započeo kao ulični mađioničar u New Yorku, izvodeći trikove pred prolaznicima i snimajući njihove reakcije. Taj jedinstveni pristup – fokus ne na trik, već na čuđenje publike – donio mu je prepoznatljiv stil.

Već s prvim televizijskim specijalom "David Blaine: Street Magic" je rušio rekorde gledanosti. Svojim stilom pokušao je utjeloviti mađioničare s početka 20. stoljeća, a niska prisutnost u medijima dodatno je pojačala interes za njega.

Publika je bila očarana njegovom smirenošću, gotovo hipnotičkom prisutnošću i sposobnošću da naizgled jednostavne trikove pretvori u emocionalno snažne trenutke.

David Blaine nije samo iluzionist, već i performer koji je iskušavao granice izdržljivosti vlastitog tijela i uma. Njegovi najpoznatiji podvizi uključuju i kada je šest dana bio zakopan u prozirnom sanduku ispod zemlje, s kisikom koji mu je dovodila cijev, kada je 63 sata zarobljen u bloku leda na Times Squareu, bez hrane i s minimalnim snom, kada je 35 sati stajao bez zaštite na uskom stupu visokom 30 metara iznad New Yorka i kada je 44 dana bio zatvoren u prozirnom staklenom sanduku iznad Temze u Londonu, bez hrane, pijući samo vodu.

Njegov najpoznatiji i možda najimpresivniji trenutak dogodio se 2008. godine kada je izveo "Drowned Alive", pokušavajući zadržati dah čak 17 minuta – pothvat koji mu je donio svjetsko priznanje i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.

Osim zbog trikova, često je bio u medijima zbog svojih romantičnih veza. Bio je u odnosima s brojnim poznatim ženama, među kojima su Madonna, Daryl Hannah, Fiona Apple, Josie Maran i Alizée Guinochet, s kojom ima kćer, Dessu Blaine. Unatoč tome što se njegov privatni život često našao pod povećalom javnosti, Blaine je uvijek nastojao ostati usredotočen na umjetnost, istraživanje granica ljudske psihologije i rušenja granica nemogućeg.

Danas, u pedesetima, David Blaine i dalje nastupa, ali na vlastitim uvjetima. Drži ekskluzivne showove u Las Vegasu pod nazivom "David Blaine: In Spades", koji spajaju magiju, fizičke podvige i elemente performans arta, a aktivan je i na videoplatformama, gdje kombinira svoje stare trikove s novim tehnologijama.

David Blaine ostavio je neizbrisiv trag u svijetu magije i performansa. Za razliku od klasičnih mađioničara, on je spojio iluziju s filozofijom, meditacijom i ekstremnim fizičkim izazovima. Njegov rad nije samo zabava — to je istraživanje granica percepcije i ljudskog duha, a mnogima je i dalje ostao enigma.

