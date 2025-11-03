Modna lekcija naše prve dame! Svi pričaju o strukiranom izdanju Sanje Musić Milanović

U haljini koja naglašava struk i odiše elegancijom, Sanja Musić Milanović pokazala je zašto je sinonim za profinjenost.

Tijekom radnog posjeta Egiptu predsjednik Republike Zoran Milanović i supruga predsjednika Sanja Musić Milanović u nedjelju su posjetili Aleksandrijsku knjižnicu (Bibliotheca Alexandrina) u Aleksandriji, u kojoj je postavljena izložba Eho Egipta: sfinge u Hrvatskoj.

Prva dama Hrvatske još jednom je pokazala zašto ju mnogi smatraju jednom od najstiliziranijih žena domaće javne scene. Na službenom posjetu pojavila se u kompletu u nježnim bež tonovima, i remenom koji naglašava struk.

Sanja Musić Milanović, Zoran Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Izdanje je upotpunila gležnjačama od brušene kožeu nijansi boje pijeska, koje su se savršeno uklopile u nježnu paletu outfita. Kosa joj je bila raspuštena u blagim valovima, a make-up decentan, ali efektan.

Sanja Musić Milanović, Zoran Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Sanja Musić Milanović, Zoran Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Pogledaji ovo Celebrity ''Ti ćeš ići pješice doma!'' Pogledajte kako je to Fabijan izbacio Bilmana iz takta!

Ovim izdanjem još je jednom pokazala svoj prepoznatljiv stil – profinjen, odmjeren i uvijek u skladu s prilikom.

Sanja Musić Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Sviđa li vam se ovo izdanje Sanje Musić Milanović? Da, izgleda odlično – elegantno i primjereno!

U redu je, ali ništa posebno.

Ne, ovaj put me nije oduševila. Da, izgleda odlično – elegantno i primjereno!

U redu je, ali ništa posebno.

Ne, ovaj put me nije oduševila. Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Što kažete na ovo? Zbog talenta koji je otkrio još 1989. godine ljudi su ga čudno gledali!

Galerija 26 26 26 26 26

Inače, organizatori izložbe su Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kairu i Bibliotheca Alexandrina, a izložbom se obilježava godišnjica uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja.

Sanja Musić Milanović Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović - 2 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nataša Bekvalac o majčinstvu, karijeri te novoj ljubavi: ''Dala sam šansu možda nečemu sigurno boljem''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput s kratkom kosom: ''Ovo ili vam se sviđa ili je grozno''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu