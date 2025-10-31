Što kažete na ovo? Zbog talenta koji je otkrio još 1989. godine ljudi su ga čudno gledali!

Kaže da njegov talent - ne služi ničemu, ali publika i žiri Supertalenta misle drukčije! Nenad Nešković zabavio je sve svojom neobičnom vještinom i pokazao da humor i šarm mogu biti itekako vrijedan dar.

U najnovijoj epizodi Supertalenta pojavio se Nenad Nešković, natjecatelj koji je dokazao da se talent ne mora mjeriti samo glasom, pokretom ili instrumentom. Svojim neuobičajenim darom – sposobnošću da čita i govori riječi unatrag – nasmijao je i zabavio publiku, ali i žiri, koji ga je na kraju nagradio s četiri “da”.

Martinu Tomčić, koja je prva progovorila nakon nastupa, Nenadova izvedba je potpuno zbunila, ali i osvojila.

''E sad je već jasnije da nam ništa nije jasno, ali da ste presimpatični – zbilja jeste. Da smo se zabavili, apsolutno jesmo, barem ja, a čini mi se i ostatak ekipe. Mene sad još zanima – imate li tu vještinu od rane dobi?'', upitala ga je.

Nenad Nešković, Supertalent Foto: Nova TV

Nenad je tada s osmijehom ispričao kako je sve počelo još krajem osamdesetih.

''Ovaj talent sam otkrio oko 1989. ili 1990. godine. Jednostavno sam primijetio da neke brojeve mogu reći unatrag, pa sam odmah pokušao i s imenima – i tako je krenulo. Sutradan bih uzeo novine ili čitao titlove filmova, i stvarno mi nije bio problem čitati i govoriti unatrag''.

Prisjetio se i da su ga ljudi u početku čudno gledali, ali da su s vremenom prihvatili njegovu neobičnu sposobnost.

''Dogodi mi se da čitam film, knjigu ili novine i uhvatim se da čitam i ovako i onako'', rekao je uz smijeh, dodavši:

Nenad Nešković, Supertalent Foto: Nova TV

''Ali mislim da je to sposobnost koja ne služi ničemu. Iskreno, volio bih da znam pjevati ili igrati nogomet – to bih barem mogao naplatiti!''.

Žiri je Nenadovu točku doživio kao spoj zabave, improvizacije i iskrenosti.

''Mislim da ste vi, osim što ste nam prezentirali svoj talent i svoju družinu, pokazali i jedan iznimno ugodan, normalan karakter'', rekla je Martina, pohvalivši njegovu karizmu.

Nenad Nešković, Supertalent Foto: Nova TV

''Jako mi je fora ovo što ste izveli, meni je bilo baš dobro'', dodao je Fabijan Pavao Medvešek, dok je Maja Šuput zaključila:

''Ovo je bio spoj stand-upa, igrokaza, pjevanja i talenta! Toliko ste nas nasmijali – sve skupa je bilo baš fora!''.

Nakon što su se složili da je Nenad donio nešto potpuno drugačije, žiri je jednoglasno odlučio – četiri da i prolazak u sljedeći krug!

Nenad Nešković, Supertalent Foto: Nova TV

Nenad Nešković pokazao je da Supertalent nije samo pozornica za glazbu i ples, nego i mjesto gdje se slave posebnosti, humor i originalnost. A sudeći po reakcijama žirija – ovaj talent koji „ni za što ne služi“ ipak služi za jedno: da sve nasmije do suza.

