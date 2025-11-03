Zašto ovaj video sa Straduna ima 110 milijuna pregleda? Podijelila ga je i svjetski slavna glazbenica!

Glumci iz serije ''Outer Banks'' u Lijepoj Našoj snimali su video koji je za tren oka postao viralni hit.

Ekipa megapopularne serije ''Outer Banks'' trenutačno boravi u Dubrovniku gdje snimaju posljednju sezonu ove planetarno gledane tinejdžerske pustolovine. Snimanje ide punom parom, no kad god uspiju ukrasti malo slobodnog vremena, članovi glumačke postave rado istražuju ljepote Hrvatske – od Straduna do Jadranskog mora.

Jedan takav trenutak opuštanja na Stradunu brzo je postao pravi hit na društvenim mrežama.

Video koji je objavljen na TikTok profilu Madelyne Cline, zvijezde spomenute serije, u kratkom je roku prikupio impresivne brojke: 110 milijuna pregleda, 16 milijuna lajkova, 43 tisuće komentara, 810 tisuća ga je spremilo, a čak milijun korisnika ga je ponovno podijelilo.

Madelyne Cline Foto: TikTok

U viralnom videu Madelyne nije bila sama – pridružio joj se i kolega Joseph Andrew Starkey, a oni u seriji glume sestru i brata. Zajedno su rekreirali popularni TikTok trend ''Beez in the Trap'', inspiriran istoimenim hitom Nicki Minaj, a upravo je ta pjevačica video kasnije podijelila i na vlastitom profilu.

Joseph Andrew Starkey Foto: TikTok

Zahvaljujući ovom zabavnom trenutku i zapaženom gostovanju slavne reperice, Dubrovnik se još jednom našao u centru globalne pažnje – i to na najmoderniji mogući način.

Ekipa serije u Dubrovniku se okušala i u poznatom gradskom izazovu. Više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE zavirite na set hit-serije na jednoj od najposebnijih dubrovačkih lokacija.

Snimanje serije Outer Banks na plaži Danče u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

