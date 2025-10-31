Neočekivano glazbeno otkriće: ''Mislila sam da cijepaš drva pa si se došao malo zezati!''

Publika je mislila da dolazi komična točka, a dobila je – pjevački spektakl! Damir Dolić, simpatični drvosječa, osvojio je žiri Supertalenta i prošao dalje uz ovacije.

Na pozornici Supertalenta ove nedjelje pojavio se Damir Dolić, natjecatelj koji je dokazao da iza grube vanjštine može stajati nježna duša – i još nježniji glas. Ovaj simpatični drvosječa iznenadio je i publiku i žiri, koji su očekivali šalu, a dočekali iskren, moćan nastup koji je svima izmijenio dojam.

Kad je Damir stupio na pozornicu, nitko nije slutio da će upravo on izazvati jedno od najugodnijih iznenađenja večeri. Nakon što je zapjevao, žiri je ostao bez riječi.

''To je baš zanimljivo, ali ja volim doživjeti ovakve situacije – u kojima znam što si mislio kad si ušetao, ali sad mislimo puno više. Bravo!'', rekao je Fabijan Pavao Medvešek, priznajući da ga je Damirov glas potpuno razoružao.

''Prvo i prvo – ja tebe uopće ne vidim kod publike koja pije pivo, već u nekom dobrom baru kod publike koja pije viski. Iza tebe super bend u smokinzima koji praši! Iznimno sam ugodno iznenađena. Mislila sam da stvarno ne znaš pjevati i da cijepaš drva pa si došao malo zezat, a ti si, zapravo, zezao samo ta drva svih ovih godina – jer si trebao biti na pozornici, a ne u šumi! Pjevanje – top!'', poručila mu je Maja.

Publika je zapljeskala, a kamera je uhvatila i osmijeh iznenađenog Damira, kojem su pohvale očito godile.

Nakon nastupa, Martina Tomčić poželjela je saznati više o njegovoj priči.

''Koja je tvoja životna priča?'', pitala ga je.

Damir je tada otkrio svoju mirnu, introspektivnu stranu.

''Pa, uglavnom, uvijek sam tragao za nekim višim smislom. Htio sam pronaći nešto više od viskija i svih tih stvari koje sam volio. Proučavao sam različite religije, što me na kraju odvelo na istok – i do hare krishne. Uz sve to, vježbam jogu, meditiram i pjevam hare krishna mantre'', ispričao je iskreno, uz topli osmijeh.

Martina ga je pažljivo slušala i dodala:

''Strašno mi je lijepo kad imam priliku upoznati ljude koji uspiju objediniti različita područja interesa i života, a da pritom nose jednu doista izvanrednu kvalitetu''.

Damirov nastup bio je spoj neobičnog i iskrenog – grubih ruku i nježnog glasa, životne mudrosti i jednostavnog šarma. Publika je burno reagirala, a žiri nije imao dvojbi: Damir Dolić je prošao dalje.

Svojom energijom, duhovitošću i glasom koji nitko nije očekivao, ovaj drvosječa iz šume postao je novo lice koje će se sigurno pamtiti – i dokazao da talent ponekad dolazi iz najneočekivanijih mjesta.

