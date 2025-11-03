Sviđa li vam se kostim u kojem će naša misica predstavljati Hrvatsku u Tajlandu?

Miss Universe Hrvatske otputovala je u Tajland, pogledajte prekrasan Zigmanov nacionalni kostim u kojem će nas predstaviti.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025., otputovala je u Tajland na svjetski izbor 74. Miss Universe. Spektakularan izbor održat će se 21. studenoga u Bangkoku, a ovogodišnja tema izbora je ''The Power of Love'', kojom organizatori žele staviti naglasak na jedinstvo, osnaživanje i otpornost.

Tijekom 20 dana, koliko će djevojke iz 130 zemalja boraviti u Tajlandu, očekuju ih razne aktivnosti – od promocije Tajlanda kao turističke destinacije s bogatom kulturom, poviješću i gastronomijom pa do modnih revija, snimanja i priprema za finalni izbor. Osim Bangkoka, gdje će se izbor održati, djevojke će posjetiti i Phuket te Pattayu.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Prekrasna 23-godišnja Zadranka s dubrovačkom adresom titulu Miss Universe Hrvatske 2025. ponijela je još krajem travnja ove godine u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb. Djevojka koja impresionira ne samo svojom pojavom, visinom od 191 centimetra i prirodnom ljepotom, već i osobnošću i srcem, osvaja sve koji je upoznaju. U svoju biografiju s ponosom može dodati i sudjelovanje u spašavanju devet života zahvaljujući radu u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije.

''Briga o potrebitima i spašavanje života je u opisu posla svih nas koji radimo u zdravstvu – bilo kao medicinske sestre i tehničari, vozači hitne pomoći ili doktori i kirurzi. Neopisiv je osjećaj kad vidite da se čovjek vraća u život, a meni kao mladoj medicinskoj sestri i sada se, mjesecima kasnije, i dalje u mislima vrte scenariji tih trenutaka, do u detalj, kao da je bilo jučer'', priznaje Laura.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 2 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

Uz posao u Hitnoj, Laura je imala pune ruke posla s pripremama.

''Jako sam uzbuđena zbog odlaska na svjetski izbor. U ova zadnja dva tjedna spavala sam po dva do četiri sata dnevno, pa se nadam da ću barem malo nadoknaditi za vrijeme 10-satnog leta do Bangkoka. Od našeg izbora nisam stala niti sam odmarala. Uz posao u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije spremala sam i zadnje ispite na fakultetu. Svaki sam trenutak iskoristila za pripremu, a najviše vremena i zadovoljstva donijela mi je organizacija modne revije 'Mission' za 'Beyond the Crown' projekt Miss Universe. Sredstva prikupljena od sponzora, nakon što smo podmirili troškove, donirana su Domu za nezbrinutu djecu Maslina u Dubrovniku'', rekla je Laura. Humanitarno djelovanje oduvijek je povezano s titulom Miss Universe.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 6 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 7 Foto: PR

Platforma koju djevojke dobiju pobjedom na izboru Miss Universe Hrvatske ne smije ostati neiskorištena.

''Njihov rad i zalaganje u pomaganju potrebitima poticaj su i svima nama. Ne moraju to biti neka velika i spektakularna djela ili novčani iznosi – važno je da se svi pokrenemo i učinimo malu stvar, pa će se rezultati vidjeti. Laura se odmah nakon izbora prihvatila posla; razgovarali smo o mogućim projektima, a ona je sama odabrala što želi i na koji način to želi provesti, pa makar to bilo na teži način. I uspjela je u tome, na čemu joj čestitamo'', rekla je Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske.

Laura je uspješno privela kraju studij sestrinstva, a uskoro je čeka nastavak studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Sudjelovanje na tako velikom svjetskom natjecanju velika je promocija Hrvatske, a u posljednjih 29 godina nije uvijek bilo lako.

Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani

Laura Gnjatović - 4 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

''Ponosni smo što će i ove godine Hrvatska imati svoju predstavnicu na ovoj svjetskoj pozornici, uz gledatelje u 180 zemalja te milijune ljudi koji prate izbor i djevojke na društvenim mrežama. Svih ovih godina, otkako se izbor održava u Hrvatskoj, čak i za vrijeme pandemije, borimo se s vjetrenjačama i živimo u nadi da će ljudi shvatiti da je sudjelovanje na ovakvom izboru važno poput sudjelovanja hrvatskih sportaša na svjetskim natjecanjima. Sve to pridonosi vidljivosti i promociji Hrvatske. No drago nam je da ipak postoje ljudi i tvrtke poput Klinike Svjetlost i Nova rent-a-cara koji nas vjerno prate i podržavaju, i na tome im neizmjerno hvala'', istaknuo je Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske.

Kako izgleda pakiranje za svjetski izbor Miss Universe?

''Desetak dana prije puta spakirala sam večernje haljine Lella Design iz Dubrovnika. Imam ih zaista za svaku priliku i nadam se da ću ih uspjeti sve pokazati. Tu je, naravno, i haljina posebno kreirana za ovu priliku, koju ću nositi na finalnom izboru. Iz Miss Universe Organization poslali su nam raspored aktivnosti i potrebnu odjeću za svaku priliku, što je uvelike pomoglo. Srećom, u Tajlandu je toplo, pa sam ponijela razne ljetne kombinacije, cipele Baldinini, kupaće kostime Pletix te nakit Zlatarne Dodić. U kofere sam spakirala i šminku, na čemu zahvaljujem Aura kozmetici i Bipa backstageu, proizvode Schwarzkopfa za njegu kose te vrhunske kreme dr. Vivian Estetics, budući da će koži sigurno trebati kvalitetna njega i odmor od cjelodnevne šminke. Ponijela sam i poklone koje su pripremili u Hrvatskoj turističkoj zajednici za ostale djevojke i domaćine. Neizmjerno im hvala na svemu'', uz osmijeh dodaje Laura.

Ne manje važno predstavljanje je i ono u tzv. nacionalnom kostimu.

Laura je odabrala dizajn proslavljenog hrvatskog dizajnera Zigmana, čije kreacije nose i svjetski poznate pjevačke zvijezde. I ovoga puta dokazala je da se upornost uvijek isplati.

''Zigmana sam doslovce sanjala od trenutka svoje pobjede. Znam da je zauzet velikim projektima – rekao mi je to kada sam došla u njegov atelje i pitala ga za suradnju – ali nisam željela odustati dok nije pristao. Kostim koji je napravio predstavlja plemenitu perisku, školjku koja je gotovo izumrla, a kostim je, jednom riječju, spektakl i jedva ga čekam pokazati na svjetskoj pozornici. Hvala sponzorima koji su mi pomogli u financiranju njegove izrade'', ističe Laura.

Laura Gnjatović - 1 Foto: In Magazin

Lauri želimo puno uspjeha na svjetskom izboru Miss Universe, da se lijepo provede u Tajlandu te da uz lijepe uspomene u Hrvatsku donese još jednu lentu.

Laura je prije putovanja u Tajland gostovala i u Dnevniku Nove TV. Što je otkrila, pogledajte u intervjuu OVDJE.

Sva zbivanja u vezi Laurina sudjelovanja na svjetskom izboru možete pratiti na društvenim mrežama: Facebook: facebook.com/MissUniverseCroatia, X: @MissUniverseCro, Instagram: @missuniversecroatiaorg.

MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 74 godine. Aktualna Miss Universe® je 21-godišnja Victoria Kjær Theilvig iz Danske – sudionica europskih i svjetskih natjecanja u plesu, poduzetnica, zagovornica mentalnog zdravlja, zaštitnica životinja i buduća odvjetnica.

