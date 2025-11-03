Legendarna manekenka 90-ih i njena kći plijenile pažnju sličnošću i ljepotom

Mama Cindy Crawford i kći Kaia Gerber osvojile su javnost ljepotom i stilom u zajedničkom izlasku.
Na nedavnom glamuroznom događanju, modna legenda Cindy Crawford i njezina kći, uspješna manekenka Kaia Gerber, ponovno su dokazale da su s razlogom jedan od najljepših i najelegantnijih dvojaca u svijetu mode.
Cindy i Kaia zasjale su rame uz rame u spektakularnim kreacijama koje su oduzimale dah.
Cindy Crawford i Kaia Gerber - 3 Foto: Profimedia
Cindy Crawford i Kaia Gerber - 2 Foto: Profimedia
Cindy je blistala u zlatnoj, šljokičastoj haljini s otvorenim ramenima i bogatim detaljima koji su naglašavali njezinu bezvremensku ljepotu i profinjenost. Kaia se odlučila za vatreno crvenu, usku haljinu prekrivenu šljokicama koja je savršeno istaknula njezinu mladost i eleganciju.
Cindy Crawford i Kaia Gerber - 1 Foto: Profimedia
Cindy Crawford i Kaia Gerber - 5 Foto: Profimedia
Cindy Crawford, koja je već desetljećima sinonim za supermodel, i Kaia Gerber, koja uspješno gradi karijeru u modnom svijetu, zajedno su pravi dokaz da modna elegancija ne poznaje godine.
Kaia Gerber i Cindy Crawford (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Mnogi će se složiti kako je 24-godišnja Kaia slika i preslika slavne majke, koja je u skupini manekenki koje su obilježile modnu industriju devedesetih.
Kaiju je Cindy dobila u braku s biznismenom Randeom Gerberom.
Kaia Gerber, Rande Gerber i Cindy Crawford - 14 Foto: Profimedia
Kaia Gerber, Rande Gerber i Cindy Crawford - 4 Foto: Profimedia
