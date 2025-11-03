Kako izgleda majka Ecije Ojdanić? Njezinu rijetku fotku podijelila je uz emotivne riječi

Ecija Ojdanić na Instagramu je objavila nekoliko fotki, a među njima našla se i ona s majkom, za koju je jako vezana.
Zvijezda ''Kumova'' Ecija Ojdanić na društvenim mrežama podijelila je rijetku fotografiju svoje majke Milenke.
Naime, fotografiju je uz dirljiv opis objavila nakon blagdana Svih svetih.
''Sve je više grobova za obići, na žalost. I sve više sjećanja na (pre)drage ljude koji nisu više s nama, ali žive u našim srcima i sjećanjima. I, koliko god ti naši obilalsci grobova bude lijepa sjećanja, i čeprkaju po ranama koje nikad neće zacijeliti, a pogotovo po jednoj, najdubljoj, vraćamo se u Zagreb natrpani domaćim proizvodima. A najviše njenom snagom da, uprkos svim gubitcima, živi punim plućima, i prepuna ljubavi prema životu i svima nama. Ona je najveći life coach'', napisala je uz hashtag ''moja mama je najbolja''.
Ecija Ojdanić i mama Foto: Instagram
Njezinu objavu pratitelji su brzo zatrpali brojnim komentarima.
''Hrabra Ecija, svako dobro svima, posebno majčici. Divni ste, mora se naprid. Puse'', ''Bogatstvo...mama'', ''Predivno, bravo'', ''Majka, najveći blagoslov u životu'', ''Naše, a svjetske'', dio je komentara s društvenih mreža.
Inače, glumica nikada nije krila koliko joj je važna obitelj u životu te je za majku jako vezana. Nažalost, prije tri godine preminuo je njezin otac Petar.
Ecija Ojdanić - 1 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
Dirljivom objavom tada se oprostila od njega, a pročitati je možete OVDJE.
Ecija Ojdanić - 3 Foto: PR
Naša glumica nedavno je pokazala lijepu kćer, zbog koje je otputovala daleko od Hrvatske. Više saznajte OVDJE.
Ecija Ojdanić - 2 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
