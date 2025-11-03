Mladi argentinski redatelj doselio se u Hrvatsku: Evo čime ga je naša zemlja očarala!

Putovanja nas obogaćuju novim iskustvima i otvaraju nam oči. No, kad netko odluči preseliti se u zemlju za koju je dotad jedva čuo, onda se, definitivno otvori i srce. Ovaj mladi Argentinac je, preseljenjem u Hrvatsku, napravio upravo to. Naša Lana Zaninović za IN magazin je saznala kako se snašao u Lijepoj našoj i tko mu je omiljena pjevačica.

'''Prvi put sam stigo u Zagreb 2023. godine. Nisam znao ništa o Hrvatskoj i morao sam pogledati na karti – gdje se uopće nalazi Hrvatska. Za nas je Europa samo Španjolska, Italija, Francuska i Njemačka. A kad sam došao ovdje, rekao sam – kakvo je ovo mjesto? Bilo je nevjerojatno, prvi dojam! Hrvati me pitaju – zašto si zaljubljen? A ja kažem – zato što ste vi nevjerojatni'', započeo je Goznalo razgovor.

Hrvati su impresionirali mladog Argentinca, među ostalim, i zato što je pronašao sličnosti s vlastitim narodom.

''Jako ste slični nama Argentincima – imate sjajan smisao za humor, volite crni humor, jako ste zabavni i topli ljudi''.



Opisao nam je kako je doći iz grada od 13 milijuna stanovnika u Zagreb.



''Zagreb je mali grad – mi dolazimo iz ogromnog Buenos Airesa, ali ovdje možeš šetati i svima reći bok, bok, bok, Gdje god dođem, u pekarnicu ili bilo kamo, ljudi su nevjerojatno topli'', govori Goznalo.

Kad je prvi put otišao u Hrvatsku, obitelj ovog odvažnog mladića nije imala ideju o tome koliko mu se naša zemlja svidjela.



''Kad sam odlučio doći ovamo, moja je obitelj bila iznenađena – nitko od nas ne živi izvan Argentine, ja sam prvi. Iskreno, i meni je to bilo iznenađenje'', govori.

U Hrvatskoj je sretan što se može i dalje baviti onim što najviše voli.

''Bavim se dokumentarnim predstavama – radim s istinitim pričama ljudi. Kad sam prvi put došo u Zagreb, svi su pričali o potresu, svatko je imao svoju priču, pa sam odlučio napraviti predstavu o tome. Moje predstave spajaju ples, glazbu, pjevanje i audiovizualni rad – zapravo, pravi su spoj svega''.

Gonzalu je u poslu glazba doista važna, a kako se uvijek trudi ući u mentalitet ljudi kojima je okružen, tako često sluša onu hrvatsku.

''Imate toliko ljubavnih pjesama – svaki dan ih slušam!''.



Ipak, u toliko velikom izboru hrvatske glazbe, ovaj svestrani umjetnik ima svojeg favorita.



''Obožavam Eurosong, onaj iz 1991.Imala je haljinu i bila je jako poznata – Danijela Martinović'', otkriva Goznalo.

Slušanje hrvatske glazbe Gonzalu ide nešto bolje od učenja hrvatskog jezika.

''Učim hrvatski i jako mi je težak. Na svakom satu plačem i pitam se – zašto je to tako teško? Ali trudim se, jer sam u vašoj zemlji i želim razumjeti svoje prijatelje, želim ići u kazalište i znati što glumci govore. Najteže mi je kad postavljam tehniku na pozornici, jer moram govoriti tehničkim izrazima i pomiješam sve jezike!'', govori Gonzalo.



Ipak, za ovog mladog Argentinca nema prepreka za ostanak u Hrvatskoj.

''Ovo je sada moja zemlja, ovdje živim i ovdje ću umrijeti'', rekao je Goznalo.



Dragi Gonzalo, uvijek je lijepo čuti kad kreativni, mladi ljudi svoj radni i životni vijek odluče provesti upravo ovdje.

Galerija 0 0 0 0 0

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Žestoki trening Rakitićeve Raquel nije šala, dokaz su njezini mišići poput čelika!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Splitska šminkerica koja već tri desetljeća uljepšava poznate otkriva nam: ''Najljepši ten ikad viđen je onaj Marija Ančića''