Veliki dan za Ivicu Kostelića: Njegova preslatka djeca ukrala su pozornost na premijeri filma!

Ivica Kostelić poveo je suprugu Elis i troje djece na premijeru svog kratkometražnog filma "Freedom".

U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je premijera kratkometražnog filma "Freedom", kojeg redateljski i autorski potpisuje naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić.

Film u kojem je Kostelić prikazao svoju strast prema jedrenju i slobodi na moru, privukao je mnoge goste iz različitih dijelova društva, među kojima su bili poznata sportska imena, kolege jedriličari, članovi obitelji Kostelić te predstavnici hrvatske filmske i kulturne scene.

Galerija 25 25 25 25 25

Ivica Kostelić - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ivica Kostelić - 5 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ovo je bila jedna od rijetkih prilika da jedan od najboljih skijaša svih vremena u izlazak izvede troje od četvero djece koju je dobio sa suprugom Elin Ararsdottir. Mlađa generacija Kostelića vrlo brzo je osvojila mnoga srca svojom spontanošću i simpatičnošću.

Ivica Kostelić - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ivica Kostelić - 6 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ivica Kostelić - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je on? Zbog ovog igrača žene mijenjaju mišljenje o opasnom sportu!

Kostelić na društvenim mrežama rijetko dijeli obiteljske fotografije, a zadnja koja se može naći na njegovom profilu jest ona koju je objavio za Uskrs.

Ivica i Elin su se vjenčali 2014. u Markovoj crkvi u Zagrebu, a iste godine su dobili prvog sina Ivana. Dvije godine kasnije u obitelj je stigao sin Leon, a u ožujku 2020., usred pandemije Covida-19 i netom prije zagrebačkog potreba, dobili su kćeri blizanke Janu i Katu.

Znate li da Ivica i Janica Kostelić imaju polusestru u Ujedinjenom Kraljevstvu? Više o njoj pročitajte OVDJE.

Ivičina sestra, proslavljena skijašica Janica Kostelić nedavno je otvorila dušu o povlačenju iz skijanja 2006. godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Hrpa poznatih Hrvata na jednom mjestu, pogledajte tko je sve nazočio važnom događaju!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Ispisao povijest: On je najseksi muškarac godine, otvoreno priča o svojoj seksualnosti

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tek kada se okrenula bilo je jasno da uopće ne nosi kratku suknju!

Pogledaji ovo Celebrity Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''

Pogledaji ovo Celebrity Srpski glumac kojeg hrvatska publika obožava planuo zbog situacije u Srbiji: ''Ženio je poginuo sin, a vi...''