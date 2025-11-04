Veliki dan za Ivicu Kostelića: Njegova preslatka djeca ukrala su pozornost na premijeri filma!

Ivica Kostelić poveo je suprugu Elis i troje djece na premijeru svog kratkometražnog filma "Freedom".
U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je premijera kratkometražnog filma "Freedom", kojeg redateljski i autorski potpisuje naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić.
Film u kojem je Kostelić prikazao svoju strast prema jedrenju i slobodi na moru, privukao je mnoge goste iz različitih dijelova društva, među kojima su bili poznata sportska imena, kolege jedriličari, članovi obitelji Kostelić te predstavnici hrvatske filmske i kulturne scene.
Ivica Kostelić - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ivica Kostelić - 5 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ovo je bila jedna od rijetkih prilika da jedan od najboljih skijaša svih vremena u izlazak izvede troje od četvero djece koju je dobio sa suprugom Elin Ararsdottir. Mlađa generacija Kostelića vrlo brzo je osvojila mnoga srca svojom spontanošću i simpatičnošću.
Ivica Kostelić - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ivica Kostelić - 6 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ivica Kostelić - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kostelić na društvenim mrežama rijetko dijeli obiteljske fotografije, a zadnja koja se može naći na njegovom profilu jest ona koju je objavio za Uskrs.
Ivica i Elin su se vjenčali 2014. u Markovoj crkvi u Zagrebu, a iste godine su dobili prvog sina Ivana. Dvije godine kasnije u obitelj je stigao sin Leon, a u ožujku 2020., usred pandemije Covida-19 i netom prije zagrebačkog potreba, dobili su kćeri blizanke Janu i Katu.
