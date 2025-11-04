Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''

Na internetu se pojavio video groba Dina Dvornika. Njegova udovica Danijela Dvornik ogorčena je i sve je podijelila na društvenim mrežama.

Nakon blagdana Svih svetih Danijela Dvornik razočarana se javila na društvenim mrežama.

Naime, netko je na internetu objavio video groba njezina pokojnog supruga i glazbene legende Dina Dvornika.

"Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih", stoji ispod snimke.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Ipak, riječi hvale Danijelu nisu oraspoložile.

''Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam!'' napisala je.

Podsjetimo, Dino i Danijela bili su u braku od 1989. godine. Zajedno su dobili kćer Ellu, a Dino je ovaj svijet prerano napustio 2008. godine.

Ella i Danijela Dvornik Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Ovih dana na Redditu se pak proširila arhivska snimka pjevača koja je oduševila javnost. O čemu je riječ, pogledajte OVDJE.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

