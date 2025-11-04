Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''

Na internetu se pojavio video groba Dina Dvornika. Njegova udovica Danijela Dvornik ogorčena je i sve je podijelila na društvenim mrežama.
Naime, netko je na internetu objavio video groba njezina pokojnog supruga i glazbene legende Dina Dvornika.
"Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih", stoji ispod snimke.
Ipak, riječi hvale Danijelu nisu oraspoložile.
''Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam!'' napisala je.
Podsjetimo, Dino i Danijela bili su u braku od 1989. godine. Zajedno su dobili kćer Ellu, a Dino je ovaj svijet prerano napustio 2008. godine.
Ovih dana na Redditu se pak proširila arhivska snimka pjevača koja je oduševila javnost. O čemu je riječ, pogledajte OVDJE.
