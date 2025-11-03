Hanka Paldum emotivno o gubitku velikog prijatelja Halida Bešlića: ''Ne mogu se pomiriti s tim...''

Kraljica sevdaha Hanka Paldum obilježila je zlatni jubilej - 50 godina na glazbenoj sceni. Međutim, ova je godina za poznatu Sarajku bila i posebno teška. Na proljeće je ostala bez brata Mustafe, a prije manje od mjesec dana posljednje zbogom rekla je i svojem velikom prijatelju Halidu Bešliću. S Hankom Pladum je o svemu razgovarao naš Luka Jurkijević za IN magazin.

Milijunskim nakladama, brojnim nagradama i, naravno, bezvremenskim hitovima, omiljena Hanka Paldum u publici cijele regije zasluženo je zaradila titulu kraljice sevdaha. Danas kad se osvrne, pola stoljeća bogata karijera i ne zvuči tako mnogo.



''50 godina kad neko kaže, pa Boga mi to izgleda, velika cifra i velika brojka, ali je to nekako prošlo kao što kažu dlan od dlan, kao kad život, što kažu, traje od avlije do sokaka. Za čas prolaze godine, ali ostaju sjećanja'', govori Hanka.



Tako zavidnu karijeru, kaže Hanka, nije bilo lako postići, a još teže bilo ju je održati. U put do uspjeha utkano je mnogo truda i rada.



''Ja sam nekako imala sreću da se održim zahvaljujući mojim pjesmama, lijepim pjesmama, koje sam znala odabrati da bi bile po ukusu, ne mogu reći fanova, nego ljudi koji su zavoljeli te pjesme'', priča.



Početkom ove godine ostala je bez svojeg voljenog brata Mustafe. Nažalost, nedavno je ostala i bez velikog prijatelja i dugogodišnjeg suradnika Halida Bešlića. On je, kaže, bio čovjek koji je hodajući širio dobrotu.

''Sad kad ga nema, ali još uvijek ne mogu s tim da se pomirim, sve mislim od nekud će se pojaviti... Sad kad ga nema isplivavaju mnoge stvari, njegova djela za koja mnogi nisu znali, ta njegova dobrota, koliko je činio, koliko je pomagao, koliko je zapravo živio život jednog finog čovjeka, da kažem jednog humaniste''.

Bio joj je poput rođenog brata. Surađivala je Hanka u svojoj karijeri s velikim glazbenim imenima, ali s njim je počela, pa i dijelila tugu i radost.



''Kada je uz mene na neki način krenuo na ovu estradnu scenu muzičku i nekako kad pomislim ja kao da sam ga za ruku izvela na scenu, a sada pričam kao pomen na tog divnog čovjeka i držim govore oproštajne. Tu jednostavno ne mogu s tim da se pomirim, ali život je takav'', govori Hanka.

Najviše je pokreće radost na njezinim koncertima. Mnogo radi, ali planove za nove poslovne avanture ipak nije željela otkriti.



''Dok me zdravlje i život, što kažu, služi dotle ću ja i neke stvari činiti, raditi, veseliti ljude, veseliti sebe i sve one oko sebe, tako da stalno radim, stalno sam negdje na putu, dosta posla imam, ali baš sam zadovoljna, hvala dragom Bogu''.

Ova glazbena diva na proljeće će proslaviti 70. rođendan, ali bi joj na izgledu pozavidjele i mnogo mlađe!

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Anica Kovač otkrila koje vrijednosti se trudila usaditi djeci: ''Da, idu nedjeljom u crkvu''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Udala se sestra Borne Ćorića: Pogledajte fotografiju s vjenčanja!