Ovako to izgleda kada se Nives Celzijus primi kućanskih poslova: "Djeca su izrazila želju..."

Nives Celzijus nasmijala je pratitelje videom u kojem s osmijehom i pjesmom obavlja kućanske poslove na zahtjev svoje djece.

Nives Celzijus ponovno je oduševila svojom duhovitošću na Instagramu, objavivši video u kojem prikazuje kako "entuzijastično" obavlja kućanske poslove.

"Djeca su izrazila želju da budem jedna od onih entuzijastičnih mama koje kućne poslove rade s osmijehom na licu i pjesmom na usnama", napisala je Nives, uz priložene kadrove u kojima s metlom i zahodskom četkom u rukama glumi savršenu domaćicu, naravno, uz prepoznatljiv smiješak.

U pozadini videa svira pjesma "Caught Out There" od Kelis, poznata po svojoj snažnoj i buntovnoj poruci, što je dodatno pojačalo humor cijelog prizora.

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pratitelji su njezinu objavu dočekali s oduševljenjem, uz brojne komentare podrške i smijeha.

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus Foto: Instagram

