Kako je Nives Celzijus izgledala sa 16 godina? Objavila je fotku iz mladosti

Nives Celzijus objavila je fotografiju iz mladosti na kojoj ima 16 godina.

Nives Celzijus, poznata kao spisateljica, influencerica, glumica i pjevačica, ponovno je izazvala pažnju na društvenim mrežama.

Na Instagram Storyju objavila je crno-bijelu fotografiju iz mladosti, otkrivši kako je tada imala samo 16 godina. Na slici pozira u pripijenoj majici s izraženim dekolteom, ozbiljnog izraza lica, gledajući ravno u kameru.

Nives Celzijus Foto: Nives Celzijus/Instagram

Na temelju spomenute fotografije mnogi su obožavatelji mogli zaključiti da je Nives i u mlađim danima bila stvorena za scenu.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives s bivšim suprugom Dinom Drpićem ima sina Leonea i kćer Taishu.

Koliko je ponosna na svoju djecu, ne skriva, a nama je jednom prilikom otkrila i kako se stariji brat brine o svojoj sestri.

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

"Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kći će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram, nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni. Evo, i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo", rekla nam je Nives.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram

