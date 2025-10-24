Vrijeme samo za njih: Rijetka fotka Brune Petkovića sa suprugom Ivom i njihovim sinom Adrianom

Bruno i Iva Petković, unatoč životu na dvije adrese, uživaju u obiteljskoj idili sa sinom Adrianom.
Nogometaš Bruno Petković (31) ove je godine preselio u Tursku, gdje brani boje kluba Kocaelispor, dok njegova supruga Iva Šarić Petković (36) većinu vremena provodi u Hrvatskoj.3 vijesti o kojima se priča po želji njezine mame Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...'' ''odakle uopće ideja?!'' Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...'' ''Macoooo!'' Naša prezgodna glumica fotkom u badiću pratiteljima dala povod za vruće komentare
Ipak, obitelj je trenutno na okupu, što je Iva s osmijehom podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.
Na Instagram Storyju objavila je fotografiju iz restorana na kojoj zagrljeni poziraju s njihovim sinom Adrianom, a obiteljska atmosfera bila je itekako vidljiva.
Bruno Petković i Iva Šarić - 2 Foto: Iva Šarić Petković/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Imala je samo 23 godine: Umrla glumica iz svima poznate serije, zna se uzrok
Njihova ljubavna priča započela je krajem 2019. kada su se upoznali u emisiji Klub 7, koju je Iva vodila. Bruno je tada šarmirao svojom duhovitošću, odgovarajući na njezina pitanja.
Bruno Petković i Iva Šarić - 1 Foto: Iva Šarić/Instagram
Bruno Petković i Iva Šarić - 3 Foto: Iva Šarić/Instagram
Ubrzo nakon toga su viđeni zajedno, a vezu su držali podalje od očiju javnosti sve dok se nije saznalo da čekaju dijete.
Iva Šarić i Bruno Petković Foto: Instagram
U travnju 2021. rodio im se sin Adrian, Bruni prvo dijete, dok Iva iz braka s bivšim nogometašem Jerkom Lekom ima još dvojicu sinova – Carlosa i Leona. Par se zaručio u listopadu 2021., istoga dana kad su krstili sina, a vjenčali su se 20. prosinca 2023., na Ivin 35. rođendan.
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je nobelovac čija je majka bila jedna od najutjecajnijih ljudi u svijetu mode?
Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meghan Markle ismijavaju zbog greške kod recepta za dobar sendvič: ''Je li ovo moguće?''
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Sheldon iz Teorije velikog praska novom promjenom imidža podsjetio je na svoju kultnu ulogu!
Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!