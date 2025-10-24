Vrijeme samo za njih: Rijetka fotka Brune Petkovića sa suprugom Ivom i njihovim sinom Adrianom

Bruno i Iva Petković, unatoč životu na dvije adrese, uživaju u obiteljskoj idili sa sinom Adrianom.

Nogometaš Bruno Petković (31) ove je godine preselio u Tursku, gdje brani boje kluba Kocaelispor, dok njegova supruga Iva Šarić Petković (36) većinu vremena provodi u Hrvatskoj.

Ipak, obitelj je trenutno na okupu, što je Iva s osmijehom podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Na Instagram Storyju objavila je fotografiju iz restorana na kojoj zagrljeni poziraju s njihovim sinom Adrianom, a obiteljska atmosfera bila je itekako vidljiva.

Njihova ljubavna priča započela je krajem 2019. kada su se upoznali u emisiji Klub 7, koju je Iva vodila. Bruno je tada šarmirao svojom duhovitošću, odgovarajući na njezina pitanja.

Ubrzo nakon toga su viđeni zajedno, a vezu su držali podalje od očiju javnosti sve dok se nije saznalo da čekaju dijete.

U travnju 2021. rodio im se sin Adrian, Bruni prvo dijete, dok Iva iz braka s bivšim nogometašem Jerkom Lekom ima još dvojicu sinova – Carlosa i Leona. Par se zaručio u listopadu 2021., istoga dana kad su krstili sina, a vjenčali su se 20. prosinca 2023., na Ivin 35. rođendan.

