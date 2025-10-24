Imala je samo 23 godine: Umrla glumica iz svima poznate serije, zna se uzrok

Isabelle Tate, mlada glumica iz serije 9-1-1: Nashville, preminula je u 23. godini od rijetke Charcot-Marie-Toothove bolesti, a obitelj umjesto cvijeća moli donacije u njezino sjećanje.
Isabelle Tate, 23-godišnja glumica u usponu poznata po ulozi u seriji "9-1-1: Nashville", preminula je 19. listopada, a sada je otkriven i uzrok njezine prerane smrti.
Vijest je potvrdila njezina agencija, navodeći kako je uzrok bio rijedak neurološki poremećaj, prenosi Entertainment Weekly.
Kim McCray, osnivačica The McCray Agency, izjavila je: "Isabelle 'Izzy' Tate imala je rijedak oblik Charcot-Marie-Toothove bolesti."
Isabelle Tate Foto: Instagram
Dodala je kako je mlada glumica umrla mirno te zamolila za razumijevanje u ovom teškom trenutku.
"Obitelj traži privatnost dok se nosi s ovim iznenadnim i šokantnim gubitkom."
Riječ je o nasljednoj bolesti koja, prema definiciji udruge Charcot-Marie-Tooth, pogađa živce odgovorne za kretanje, osjet, sluh i rad organa.
Bolest uzrokuje doživotne, progresivne simptome, uključujući slabost mišića i atrofiju u rukama i nogama, gubitak osjeta i druge komplikacije, a često dovodi do teškoća u svakodnevnom funkcioniranju.
Isabelle Tate Foto: Instagram
U znak sjećanja na Isabelle njezina je obitelj pozvala javnost da ne šalje cvijeće, već da sredstva uplate za borbu protiv te rijetke bolesti.
"Umjesto cvijeća obitelj moli da se donacije u Izzyno sjećanje uplate udruzi na ime preminule glumice", zaključila je McCray.
