Stanje zločeste cure modnog svijeta opet šokira fanove, trebala je pomoć prijateljice da ostane na nogama

Kate Moss zabrinula obožavatelje, na zabavi Kim Kardashian jedva je stajala na nogama.

Britanska manekenka Kate Moss ponovno je zabrinula javnost svojim ponašanjem. Ikona modnog svijeta viđena je kako napušta proslavu 45. rođendana Kim Kardashian, koju je reality zvijezda organizirala u domu slavnog fotografa Merta Alasa u Londonu.

Kate je zabavu napustila u društvu svoje bliske prijateljice, modne dizajnerice Belle Freud, koja ju je pridržavala dok su hodale prema taksiju. Na fotografijama se vidi kako Moss izgleda vidno iscrpljeno i pospano, a u jednom trenutku se i spotaknula pri ulasku u taksi.

Kate Moss - 4 Foto: Profimedia

Kate Moss - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva ''Teške boje'' Gorana Bare, publika je ostala zabezeknuta!

U elegantnoj crnoj haljini i dugom kaputu s krznenim detaljima, Moss je izgledala dotjerano, ali njezino ponašanje nije promaknulo oku fotografa. Mnogi su primijetili da joj je prijateljica morala pomoći da ostane stabilna na nogama, što je ponovno pokrenulo nagađanja o njezinu zdravstvenom stanju.

Kate Moss - 5 Foto: Profimedia

Kate Moss - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''

Podsjetimo, Kate je tijekom karijere više puta punila naslovnice skandalima vezanima uz drogu i alkohol. Najpoznatiji incident dogodio se 2005. godine kada su procurile fotografije na kojima šmrče bijeli prah, što joj je tada gotovo uništilo karijeru. Unatoč tome, Moss se uspjela vratiti na modni tron, a njezina aura "vječne buntovnice" ostala je dio njezina imidža.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

Više o njezinim burnim ljubavnim vezama pročitajte OVDJE.

U ožujku ove godine zabrinula je svoje obožavatelje nakon što se po društvenim mrežama proširio video na kojem se čudno ponaša. Video pogledajte OVDJE.

Kate Moss - 1 Foto: Profimedia

Kate Moss - 2 Foto: Profimedia

Kate Moss za Rimmel, 2000-e - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena

Galerija 23 23 23 23 23

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ne biste ga prepoznali! Poznati pjevač pokazao transformaciju s 90 kilograma manje