Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena

Joško Čagalj Jole pohvalio se svojom najstarijom kćeri Ivom, za to je imao poseban povod.
Na slici koju je objavio vidi se Jole nasmijan u zagrljaju svoje kćeri Ive, a opis je jednostavan i topao: "Happy Bday Iva!''.
Joško Čagalj Jole i kćer Iva Foto: Instagram
Najstarija Jolina kći ovog je ljeta napustila roditeljski dom kako bi započela svoje fakultetsko obrazovanje u Zagrebu. Nedavno je pokazala i zgodnog partnera s kojim je u vezi već godinu dana, a kako on izgleda pogledajte OVDJE.
Iva Čagalj - 8 Foto: Instagram
Iva Čagalj - 7 Foto: Instagram
Iva Čagalj Foto: Instagram
Podsjetimo, Ivu je Jole dobio sa suprugom Anom, a osim nje imaju još dvije kćeri i sina.
Jole sa suprugom i kćeri Foto: Joško Čagalj/Instagram
Joško Čagalj Jole - 1 Foto: Joško Čagalj Jole/Instagram
Jole je pak u posljednjem intervjuu otkrio koja je ključna stvar u njegovu braku, više pročitajte OVDJE.
