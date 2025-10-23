Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena

Joško Čagalj Jole pohvalio se svojom najstarijom kćeri Ivom, za to je imao poseban povod.

Popularni pjevač Joško Čagalj Jole još je jednom pokazao koliko je ponosan otac. Na svom Instagram profilu podijelio je dirljivu fotografiju s kćeri Ivom Čagalj, kojoj je uputio rođendansku čestitku povodom 19. rođendana.

Na slici koju je objavio vidi se Jole nasmijan u zagrljaju svoje kćeri Ive, a opis je jednostavan i topao: "Happy Bday Iva!''.

Joško Čagalj Jole i kćer Iva Foto: Instagram

Najstarija Jolina kći ovog je ljeta napustila roditeljski dom kako bi započela svoje fakultetsko obrazovanje u Zagrebu. Nedavno je pokazala i zgodnog partnera s kojim je u vezi već godinu dana, a kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Ivu je Jole dobio sa suprugom Anom, a osim nje imaju još dvije kćeri i sina.

Jole je pak u posljednjem intervjuu otkrio koja je ključna stvar u njegovu braku, više pročitajte OVDJE.

