Pretraži
njegov ponos

Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena

Piše J. C. , Danas @ 16:15 Celebrity komentari
Joško Čagalj Jole Joško Čagalj Jole Foto: Instagram

Joško Čagalj Jole pohvalio se svojom najstarijom kćeri Ivom, za to je imao poseban povod.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Planina kao svjedok ljubavi: Zaruke na 4000 metara nadmorske visine!
strast prema visinama
Planina kao svjedok ljubavi: Slavonski par zaručio se na 4000 metara nadmorske visine!
Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva pjesmu Gorana Bareta ''Teške boje''
možete li zamisliti?
Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva ''Teške boje'' Gorana Bareta, publika je ostala zabezeknuta!
Tonči Huljić napisao pjesmu Zdravku Čoliću, donosimo njihov prvi zajednički intervju ikad
ćolić i huljić skupa pred kamerama
IN magazin donosi ekskluzivu: Dvojica glazbenih velikana sve su otkrila u velikom intervjuu!
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njene mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Tatjana Jurić ispričala grozno iskustvo koje je doživjela ovo ljeto
''odakle uopće ideja?!''
Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''
Obiteljska idila glumice Katarine Madirazze - otkrila nam kako izgleda svakodnevnica s dvoje djece
''ne čujemo ga često''
Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
Novi video Gabriele Spanic šokirao obožavatelje
glumica hrvatskih korijena
Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo''
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
Naomi Watts pojavila se na crvenom tepihu u prozirnom topu
što mislite o ovome?
Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
Tko je Teyana Taylor koja mami poglede svojim isklesanim mišićima?
tijelo iz snova
Tko je žena s trbuhom kao od kamena koja je ukrala show na proslavi milijarderke?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Strava u Zagrebu: Đurđica ubijena, pronađeno i mrtvo tijelo njezina muža
Strašan zločin
Strava u Zagrebu: Nestala Đurđica nađena ubijena u šikari, u stanu pronađen i mrtav muž
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Leon Lučić priznao je sve o pucnjavi na Denisa Mustafčića: Povod je ljubavni trokut
Leon Lučić sve priznao
Neslužbeno se doznaje: Ljubavni trokut povod krvavom sukobu u Središću?
show
Obiteljska idila glumice Katarine Madirazze - otkrila nam kako izgleda svakodnevnica s dvoje djece
''ne čujemo ga često''
Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
Naomi Watts pojavila se na crvenom tepihu u prozirnom topu
što mislite o ovome?
Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Snimka Dalmatinki u Egiptu novi je hit! Obavezno upalite zvuk
Urnebesno
Snimka Dalmatinki u Egiptu novi je hit! Obavezno upalite zvuk
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Preslatko!
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Poklonili bundevu leopardu, nisu ni slutili da će imati ovako dramatičnu reakciju
Tko bi rekao?
Poklonili bundevu leopardu, nisu ni slutili da će imati ovako dramatičnu reakciju
tech
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Zahvaljujući misiji Chang'e 6
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Tragovi u tlu
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
sport
VIDEO Luka Vušković škaricama lobao golmana, suigrači stali u nevjerici
ŠTO REĆI?
VIDEO Luka Vušković škaricama lobao golmana, suigrači stali u nevjerici
Slavnoj voditeljici u prijenosu pukla haljina
ops!
VIDEO Slavnoj voditeljici u prijenosu pukla haljina, sve je snimljeno, a svijet bruji o Henryjevoj reakciji
Životna borba slavnog nogometaša: Jeste li primijetili da ga nije bilo tisuću dana?
dugo se mučio
Životna borba slavnog nogometaša: Jeste li primijetili da ga nije bilo tisuću dana?
tv
U dobru i zlu: Sve je bilo u redu, ali zašto joj je iznenada pozlilo?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve je bilo u redu, ali zašto joj je iznenada pozlilo?
Kumovi: Planove o dizanju hipoteke, prekinula je vijest o smrti
KUMOVI
Planove o dizanju hipoteke, prekinula je vijest o smrti
U dobru i zlu: Svi su spremni za polazak osim nje
U DOBRU I ZLU
Svi su spremni za polazak osim nje
putovanja
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Izlet na Kopaonik
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Prkosi vremenu i gravitaciji: Čudo u stijeni na sjeveru Turske
Manastir Sümela
Prkosi vremenu i gravitaciji: Čudo gradnje u stijeni Crne planine
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
novac
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
destination by hyatt
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Priča bez kraja
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
lifestyle
Tri horoskopska znaka kojima do Božića sve polazi za rukom
Jeste li među njima?
Tri horoskopska znaka kojima do Božića sve polazi za rukom
Recept za najbrži kolač od bundeve
Spreman za 10 minuta
Recept za trenutačno najtraženiji kolač na internetu, jako je sočan i brzo gotov
Nina Badrić u veličanstvenoj haljini brenda Maria Lucia Hohan na koncertu u Lisinskom
BAŠ JE OČARALA!
Nina Badrić: Veličanstvena haljina za koncert u Lisinskom u kojoj se žena osjeća poput kraljice
sve
Obiteljska idila glumice Katarine Madirazze - otkrila nam kako izgleda svakodnevnica s dvoje djece
''ne čujemo ga često''
Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
VIDEO Luka Vušković škaricama lobao golmana, suigrači stali u nevjerici
ŠTO REĆI?
VIDEO Luka Vušković škaricama lobao golmana, suigrači stali u nevjerici
Slavnoj voditeljici u prijenosu pukla haljina
ops!
VIDEO Slavnoj voditeljici u prijenosu pukla haljina, sve je snimljeno, a svijet bruji o Henryjevoj reakciji
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene