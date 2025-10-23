Povijesni trenutak u Vatikanu! Kralj Charles napravio ono što se čekalo 500 godina

Kralj Charles postao je prvi britanski monarh u 500 godina koji se javno molio s papom, tijekom povijesnog susreta s papom Lavom XIV. u Vatikanu, a razmijenili su i simbolične darove.

Kralj Charles ušao je danas u povijest kao prvi britanski monarh u posljednjih pet stoljeća koji se javno molio s papom, tijekom povijesnog državnog posjeta Svetoj Stolici.

Njegovo Veličanstvo i kraljica Camilla susreli su se s papom Lavom XIV. u knjižnici Apostolske palače, tradicionalnom mjestu za takve susrete. Trenutak koji je obilježio povijest dogodio se u Sikstinskoj kapeli kada je papa rekao: "Pomolimo se" te pozvao kralja da mu se pridruži i time simbolično završio gotovo 500 godina razdvojenosti između Rimokatoličke Crkve i Engleske Crkve.

Kralj Charles i papa Lav XIV. - 1 Foto: Profimedia

Kraljevski par stigao je svečano kroz dvorište San Damaso, nakon prolaska kroz poznati Trg svetog Petra, gdje ih je dočekao monsinjor Leonardo Sapienza. Camilla je nosila elegantnu crnu svilenu haljinu dizajnerice Fione Clare, mantilu Philipa Treacyja te broš križ koji je pripadao pokojnoj kraljici Elizabeti II.

Papa ih je dočekao riječima: "Dobro jutro, dobro došli." Kralj je odgovorio: "Vaša Svetosti, veliko mi je zadovoljstvo upoznati vas, ako smijem reći. Vrlo ste ljubazni što ste nas primili." U šali je dodao: "Stalna prijetnja – kamere", na što je papa uzvratio: "Navikne se čovjek."

Kralj je bio oduševljen susretom i rekao: "Presretan sam."

Tijekom službene razmjene darova kralj je papi poklonio srebrnu fotografiju i ikonu sv. Eduarda Ispovjednika, dok je papa uzvratio minijaturnom verzijom mozaika Christ Pantocrator iz normanske katedrale u Cefaluu na Siciliji – djelo izrađeno u Vatikanu.

