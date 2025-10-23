Zašto je veliki red ispred HNK-a? Ulaznice nestaju u rekordnom roku

Počela je pretprodaja ulaznica za balet "Orašar", a pred HNK-om su se od jutra stvorili redovi pretplatnika željnih osigurati mjesto za najtraženiju blagdansku predstavu.
Naime, počela je pretprodaja ulaznica za najtraženiju blagdansku predstavu: balet "Orašar". Tradicionalna božićna bajka Petra Iljiča Čajkovskog, omiljena među svim generacijama, i ove godine izaziva golem interes.
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Prvi u redu strpljivo su čekali pretplatnici HNK-a, koji imaju pravo prvenstva pri kupnji ulaznica. S osmijehom i toplim šalovima brojni građani zauzeli su svoje mjesto ispred impresivne zgrade kazališta, spremni osigurati najbolje moguće sjedalo za tu čarobnu baletnu priču.
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 3 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Interes publike ne jenjava ni nakon desetljeća izvođenja. "Orašar" se svake godine rasproda u rekordnom roku, a za mnoge Zagrepčane odlazak na tu predstavu nezaobilazan je dio blagdanske tradicije.
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Tko danas nije stao u red, trebat će požuriti – ulaznice nestaju brže nego ikad!
