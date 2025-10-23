Zašto je veliki red ispred HNK-a? Ulaznice nestaju u rekordnom roku

Počela je pretprodaja ulaznica za balet "Orašar", a pred HNK-om su se od jutra stvorili redovi pretplatnika željnih osigurati mjesto za najtraženiju blagdansku predstavu.

Ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta danas su se od ranog jutra stvorili redovi.

Naime, počela je pretprodaja ulaznica za najtraženiju blagdansku predstavu: balet "Orašar". Tradicionalna božićna bajka Petra Iljiča Čajkovskog, omiljena među svim generacijama, i ove godine izaziva golem interes.

Pogledaji ovo Celebrity Posrnuli reper u zatvoru se probudio s nožem na grlu, njegov prijatelj ispričao šokantne detalje

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Prvi u redu strpljivo su čekali pretplatnici HNK-a, koji imaju pravo prvenstva pri kupnji ulaznica. S osmijehom i toplim šalovima brojni građani zauzeli su svoje mjesto ispred impresivne zgrade kazališta, spremni osigurati najbolje moguće sjedalo za tu čarobnu baletnu priču.

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 3 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Interes publike ne jenjava ni nakon desetljeća izvođenja. "Orašar" se svake godine rasproda u rekordnom roku, a za mnoge Zagrepčane odlazak na tu predstavu nezaobilazan je dio blagdanske tradicije.

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani čekaju u redu ispred HNK-a - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity 12 godina tuge: Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši

Tko danas nije stao u red, trebat će požuriti – ulaznice nestaju brže nego ikad!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jole otkrio koja je ključna stvar u njegovu braku: "Volio bih da moja djeca imaju takav sklad..."

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Nekad i sad Prije 10 godina oduševila je naciju izvedbom naše himne, a danas je pjevačica s potpuno novim imidžom

Pogledaji ovo Celebrity Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa