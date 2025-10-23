12 godina tuge: Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši

Na godišnjicu smrti Dolores Lambaše, koja je tragično preminula s 32 godine u prometnoj nesreći, Lana Radeljak dirljivo ju je obilježila zajedničkom fotografijom.
Njezinu godišnjicu obilježila je Lana Radeljak (25), objavivši njihovu zajedničku crno-bijelu fotografiju uz simbolično bijelo srce.
Dolores Lambaša i Lana Radeljak Foto: Lana Radeljak/Instagram
Lana, kći Josipa Radeljaka Dikana i Ene Begović, bila je emotivno vezana za Dolores, koja je bila u vezi s njezinim ocem dok je ona još bila dijete.
Dolores Lambaša i Lana Radeljak Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Lana Radeljak, Dolores Lambaša Foto: Instagram
Dolores je izgubila život kao suvozačica automobila kojim je upravljao njezin kolega, glumac Stojan Matavulj. Vraćali su se iz Beograda s kazališne predstave, a pri povratku odlučili su posjetiti glumčeva prijatelja Željka Sladetića u Iloku. Tamo su, nakon obilaska vinskog podruma i zabave, odlučili prenoćiti, no onda su, iz nepoznatog razloga, usred noći ipak odlučili krenuti na put.
Dolores Lambaša Foto: Sandra Simunovic/Cropix
Dolores Lambaša Foto: Damjan Tadic/Cropix
Njihov je automobil sletio s autoceste pokraj Slavonskog Broda zbog prevelike brzine, a Dolores je zadobila teške ozljede. Hitno su je prevezli u bolnicu, no, nažalost, nakon nekoliko sati izgubila je bitku za život.
Dolores Lambaša Foto: Damjan Tadic/Cropix
Više detalja o nesreći i životnoj priči Dolores Lambaše pročitajte OVDJE.
