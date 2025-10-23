12 godina tuge: Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši

Na godišnjicu smrti Dolores Lambaše, koja je tragično preminula s 32 godine u prometnoj nesreći, Lana Radeljak dirljivo ju je obilježila zajedničkom fotografijom.

Prošlo je 12 godina od tragične smrti glumice Dolores Lambaše, koja je preminula u 32. godini.

Njezinu godišnjicu obilježila je Lana Radeljak (25), objavivši njihovu zajedničku crno-bijelu fotografiju uz simbolično bijelo srce.

Dolores Lambaša i Lana Radeljak Foto: Lana Radeljak/Instagram

Lana, kći Josipa Radeljaka Dikana i Ene Begović, bila je emotivno vezana za Dolores, koja je bila u vezi s njezinim ocem dok je ona još bila dijete.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fizički incident na snimanju svjetske uspješnice u Dubrovniku? "Glumci su intervenirali"

Dolores Lambaša i Lana Radeljak Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Lana Radeljak, Dolores Lambaša Foto: Instagram

Dolores je izgubila život kao suvozačica automobila kojim je upravljao njezin kolega, glumac Stojan Matavulj. Vraćali su se iz Beograda s kazališne predstave, a pri povratku odlučili su posjetiti glumčeva prijatelja Željka Sladetića u Iloku. Tamo su, nakon obilaska vinskog podruma i zabave, odlučili prenoćiti, no onda su, iz nepoznatog razloga, usred noći ipak odlučili krenuti na put.

Dolores Lambaša Foto: Sandra Simunovic/Cropix

Dolores Lambaša Foto: Damjan Tadic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Priča koja je zgrozila svijet: Zaljubio se u kćer svoje partnerice, pa je odveo pred oltar

Njihov je automobil sletio s autoceste pokraj Slavonskog Broda zbog prevelike brzine, a Dolores je zadobila teške ozljede. Hitno su je prevezli u bolnicu, no, nažalost, nakon nekoliko sati izgubila je bitku za život.

Dolores Lambaša Foto: Damjan Tadic/Cropix

Više detalja o nesreći i životnoj priči Dolores Lambaše pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Victoria Beckham progovorila o suprugovoj aferi s bivšom asistenticom: "Preživjeli smo oluje..."

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Hrvatska se i dalje s tugom prisjeća tragičnog odlaska Dolores Lambaše, ovo je njezina priča!

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić u prepunom Lisinskom publici priredila pravu glazbenu čaroliju!