Hrvatska se i dalje s tugom prisjeća tragičnog odlaska Dolores Lambaše, ovo je njezina priča!

Hrvatska se i dalje s tugom prisjeća tragičnog odlaska Dolores Lambaše u prometnoj nesreći kada je imala samo 32 godine.
Odlazak Dolores Lambaše sa samo 32 godine šokirao je cijelu Hrvatsku, a mnogi se ni danas ne mogu pomiriti s njezinom pogibijom.
Jedan od onih koji se redovito sjeti Lambaše na njezin rođendan ili obljetnicu pogibije jest i njezin bivši partner Josip Dikan Radeljak.
Josip Radeljak Dikan i Dolores Lambaša - 1 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Dolores je izgubila život kao suvozačica automobila kojim je upravljao njezin kolega, glumac Stojan Matavulj. Vraćali su se iz Beograda s kazališne predstave, a pri povratku odlučili su posjetiti glumčeva prijatelja Željka Sladetića u Iloku. Tamo su, nakon obilaska vinskog podruma i zabave, odlučili prenoćiti, no onda su, iz nepoznatog razloga, usred noći ipak odlučili krenuti na put.
Dolores Lambaša Foto: Neja Markicevic/Cropix
Dolores Lambaša Foto: Damjan Tadic/Cropix
Josip Radeljak Dikan i Dolores Lambaša - 1 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Njihov je automobil sletio s autoceste pokraj Slavonskog Broda zbog prevelike brzine, a Dolores je zadobila teške ozljede. Hitno su je prevezli u bolnicu, no, nažalost, nakon nekoliko sati izgubila je bitku za život.
Dolores Lambaša Foto: Sandra Simunovic/Cropix
Dolores Lambaša Foto: Boris Kovacev/Cropix
"Ja vam moram reći da je Dolores Lambaša umrla i praktički smo od prijama u bolnicu neprekidno vršili mjere reanimacije. Trauma je bila preteška, nespojiva sa životom", izjavila je tada liječnica Branka Sabolić-Kormendy iz slavonskobrodske bolnice. Po tijelo je došao njezin otac Đino, a sahranjena je u rodnom Šibeniku.
Grob Dolores Lambaše (FOTO: Dusko Jaramaz/PIXSELL)
Matavulj je zbog nesreće osuđen na godinu dana zatvora, no zbog uzornog ponašanja na slobodu je pušten nakon osam mjeseci, a obitelj i prijatelji glumice bili su i više nego razočarani takvom presudom. Kao uzroci nesreće navedeni su umor, neprilagođena brzina i alkohol.
Njezin život obilježio je glumački rad na televiziji, filmu i u kazalištu. Glumila je u serijama "Najbolje godine", "Zakon ljubavi", "Zauvijek susjedi" i mnogim drugim, a zapaženu je ulogu ostvarila u filmu "Vjerujem u anđele", koji joj je osobno bio i najdraži. Publiku je osvojila osmijehom i karizmom te je pred sobom imala perspektivnu glumačku karijeru.
Dolores Lambaša Foto: Goran Mehkek/Cropix
Dolores Lambaša Foto: Biljana Gaurina/Cropix
Dolores je sahranjena u rodnom Šibeniku, a na grobnici joj je postavljena emotivna poruka. Više možete pročitati OVDJE.
Njezin grob redovito posjećuje i otac Đino, a više o tome pročitajte OVDJE.
