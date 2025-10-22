Tko je žena s trbuhom kao od kamena koja je ukrala show na proslavi milijarderke?

Pjevačica, glumica i modna ikona svojim izgledom i stavom osvaja gdje god se pojavi.

Teyana Taylor bila je jedno od najzapaženijih lica na glamuroznoj rođendanskoj proslavi Kim Kardashian.

Glazbenica i glumica pojavila se u zavodljivoj, prozirnoj kombinaciji u bež nijansi, s topom koji je istaknuo njezin impresivno isklesani trbuh - prizor koji bi posramio i profesionalne sportaše.

Teyana Taylor - 3 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 5 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 7 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 10 Foto: Profimedia

U društvu slavne prijateljice Kim Kardashian, s kojom je dijelila smijeh i plesni podij, Teyana je privlačila pažnju svakim korakom. Mišićavi trbuh, prozirno izdanje i zlatna torbica dodatno su naglasili njezin prepoznatljiv, snažan stil.

Teyana Taylor - 2 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 6 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 4 Foto: Profimedia

Tko je Teyana Taylor?

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković otkrila zašto se iznenada povukla s društvenih mreža

Teyana Taylor (34) je američka pjevačica, glumica, redateljica i koreografkinja rođena u Harlemu, New York. Javnosti je postala poznata 2007. pojavom u emisiji ''My Super Sweet 16'', a ubrzo zatim potpisala je ugovor s Kanye Westovom diskografskom kućom G.O.O.D. Music.

Teyana Taylor - 12 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 9 Foto: Profimedia

Neki od njezinih poznatijih hitova su ''Gonna Love Me'', ''Rose in Harlem'', ''Morning'', a poznata je i po svojim impresivnim koreografijama i izgledu koji često ruši modne granice.

Osim glazbe, Teyana se pojavila i na malim ekranima u filmovima i reality emisijama, a istaknula se i kao modna dizajnerica i influencerica.

Pogledaji ovo Celebrity Fatalna Lille u pripijenoj majici s dubokim dekolteom izazvala izljeve ljubavi

Na Instagramu je prati više od 18 milijuna ljudi, a često se druži s velikim imenima showbusinessa – među kojima je i Kim Kardashian, s kojom ju veže dugogodišnje prijateljstvo.

Teyana Taylor - 8 Foto: Profimedia

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač podijelili neviđene prizore sa svoje bajkovite svadbe

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity U čemu je caka? Novi video kćeri Harisa Džinovića pogledalo je pola milijuna ljudi!

Pogledaji ovo Celebrity Na poseban dan Fabijan Pavao Medvešek prvi put pokazao novorođenu kćerkicu