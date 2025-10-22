Thompsonova nećakinja i naš plesač podijelili neviđene prizore sa svoje bajkovite svadbe

Lejdi i Ivan podijelili su čarobne prizore sa svog velikog dana koji su osvojili društvene mreže.

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković, i njezin suprug, naš plesač Ivan Jarnec, podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama dosad neviđene fotografije sa svog vjenčanja.

Emotivni trenuci zabilježeni su u crkvi, a njihovi pogledi puni ljubavi nikoga nisu ostavili ravnodušnima.

"U dobru i zlu, u zdravlju i bolesti", napisala je Lejdi kratku, ali snažnu poruku.

Fotografije su ubrzo izazvale lavinu reakcija, a komentari prepuni ljubavi i čestitki samo su se nizali ispod objave.

''Predivni'', ''Prekrasni mladenci'', ''Prekrasne fotografije'', dio je komentara s Instagrama.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

OVDJE pogledajte njihov prvi ples, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda.

Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 3 Foto: Screenshot

Thompson je na njihovoj svadbi uzeo mikrofon i zapjevao hit "Geni kameni". Više o tome pisali smo OVDJE.

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram

