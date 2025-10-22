Thompsonova nećakinja i naš plesač podijelili neviđene prizore sa svoje bajkovite svadbe

Lejdi i Ivan podijelili su čarobne prizore sa svog velikog dana koji su osvojili društvene mreže.
Emotivni trenuci zabilježeni su u crkvi, a njihovi pogledi puni ljubavi nikoga nisu ostavili ravnodušnima.
"U dobru i zlu, u zdravlju i bolesti", napisala je Lejdi kratku, ali snažnu poruku.
Fotografije su ubrzo izazvale lavinu reakcija, a komentari prepuni ljubavi i čestitki samo su se nizali ispod objave.
''Predivni'', ''Prekrasni mladenci'', ''Prekrasne fotografije'', dio je komentara s Instagrama.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram
Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram
OVDJE pogledajte njihov prvi ples, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda.
Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 3 Foto: Screenshot
Thompson je na njihovoj svadbi uzeo mikrofon i zapjevao hit "Geni kameni". Više o tome pisali smo OVDJE.
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram
