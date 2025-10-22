Pogledajte video! Thompson objavio dio dugonajavljivane snimke s koncerta na Hipodromu

Thompsonov koncert u Zagrebu bio je najveći koncert ikad održan u Hrvatskoj.

Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama objavio snimku koja pokazuje djelić atmosfere s velikog koncerta održanog 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu.

''5.7.2025. Zagreb – ljubav je zaista tajna dvaju svjetova... Hvala svima koji ste zajedno s nama širili svjetlost, pjevali i stvarali nezaboravnu energiju'', poručio je Thompson uz kratku snimku dok pjeva pjesmu ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova''.

U objavi je najavio i da uskoro stiže cijeli video koncerta.

''Cijeli video koncerta uskoro stiže – doživjet ćete ponovno ovu posebnu noć'', napisao je.

Video je oduševio njegove obožavatelje.

''Ajme, išla bih opet. To je zaista bio predivan doživljaj za cijeli život'', ''Hvala Marko i cijelo tvom timu na koncertu za pamćenje'', ''Nezaboravna noć je to bila'', ''Koncert svih koncerata'', ''Veličanstveno'', ''Jedva čekamo cijelu snimku'', ''Divno je bilo'', samo je dio komentara, a objava je prikupila više od 10 tisuća lajkova.

Podsjetimo, Thompsonov koncert na Hipodromu bio je jedan od najiščekivanijih događaja ljeta, a okupio je tisuće obožavatelja iz cijele Hrvatske i šire. Veliku galeriju možete pogledati OVDJE.

Thompson se nedavno na društvenim mrežama pohvalio još jednim velikim priznanjem! Više o tome pisali smo OVDJE.

