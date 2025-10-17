Thompson se na društvenim mrežama pohvalio još jednim velikim priznanjem!

Marko Perković Thompson podijelio je kako je za svoj doprinos domoljublju dobio važno priznanje.

Marko Perković Thompson prisustvovao je svečanosti otvorenja manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom.

Ta večer za njega je bila posebna jer je primio priznanje Didak za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu, objavljeno je na službenim društvenim mrežama pjevača.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

''Na svečanosti otvorenja manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom, hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson primio je priznanje 'Didak' za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu'', piše u opisu.

Thompson je obogatio i glazbeni program večeri, a s njim su zapjevali etnoskupina Didak, tamburaški orkestar Misericordia i klapa Concordia, piše Jabuka.tv.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Inače, Thompson je ovih dana dobio prekršajnu prijavu od triju udruga, od kojih je jedna braniteljska. O čemu je riječ čitajte OVDJE.

Nedavno su počela šuškanja i o tome da bi trebao održati koncert u Varaždinu. Više saznajte OVDJE.

Marko Perković Thompson Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Instagram

