Priča koja je zgrozila svijet: Zaljubio se u kćer svoje partnerice pa je odveo pred oltar

Woody Allen i Soon-Yo Previn u braku su od 1997. godine, a njihova ljubavna priča započela je obiteljskim skandalom.

Slavni američki redatelj Woody Allen nedavno je viđen u rijetkom javnom izlasku sa svojom suprugom Soon-Yi Previn. Par se pojavio na njujorškom Broadwayu, gdje su zajedno uživali u mjuziklu Ragtime u kazalištu Vivian Beaumont u sklopu Lincoln Centra.

Woody Allen, koji će za nešto više od mjesec dana napuniti 90 godina, prošetao je rukom pod ruku sa 35 godina mlađom suprugom, Soon Yi.

U nepretencioznim kombinacijama – Allen u bež hlačama, sportskim cipelama, sivom jaknom i smeđem šeširu, a Soon-Yi u elegantnom tamnosmeđem sakou i crnim hlačama – njih dvoje još jednom su pokazali da ih godine ne sprječavaju u zajedničkim izlascima.

A znate li kako je njihova ljubav počela te da ju je obilježio skandal? Naime, Soon-Yi je posvojena kći Woodyjeve bivše djevojke Mie Farrow.

U dobi od šest godina iz Južne Koreje posvojili su je Mia i njezin tadašnji suprug Andre Previn.

Nakon što su se Farrow i Previn razveli, Farrow je započela vezu s Allenom. Kad su Farrow i Allen tek započeli vezu, Soon-Yi je imala 11 godina. No, kad je napunila 21, ona i Woody započeli su romantičnu vezu. On je tada imao 57 godina i još je uvijek bio u vezi s njezinom majkom.

Njihova je veza otkrivena kada je Farrow pronašla gole Soon-Yijine fotografije u Allenovoj kući.

Mia ga je tada, s kojom je posvojio kćer Dylan i sina Mosesa te imaju biološkog sina Ronana, optužila za seksualno zlostavljao Dylan te je i ona ispričala kako ju je redatelj napao kada je imala sedam godina u njihovoj kući u Connecticutu. Allen je nakon optužbe rekao da ga je lažno optužila jer ju je njezina majka uvježbala da to učini. Tvrdio je da će ići na poligraf kako bi dokazao da je nevin, no američki mediji saznali su da je odbio proći testiranje kada ga je to tražila policija u Connecticutu.

Dio javnosti smatra da je Mia izmislila ove optužbe iz osvete Allenu, koji ju je prevario s njezinom posvojenom kćeri.

"Ovo što se dogodilo Woodyju je uznemirujuće i čista nepravda. Mia je iskoristila #MeToo pokret i paradirala s Dylan kao sa žrtvom. Cijela jedna generacija slušala je njihove priče o navodnom zlostavljanju, a nije trebala", izjavila je Soon-Yi za američke medije.

Otkrila je da ju je Farrow fizički maltretirala i bacala kockice na nju dok je bila dijete. Progovorila je i o odnosu s Woodyjem.

"Dok je bio Mijin dečko, nikada nije spavao kod nas u kući. Nisam ga doživljavala kao očinsku figuru. Naša romansa počela je kada smo zajedno krenuli na utakmice, što je bila Mijina ideja jer sam ja bila introvertna, a on je tražio društvo. Međutim, svoj odnos shvatili smo kao vezu tek nakon što je sve došlo do javnosti jer smo se morali zajednički suočiti s groznim optužbama", ispričala je.

Soon-Yi Previn i Woody Allen su se vjenčali 1997. godine te su posvojili dvoje djece Bechet i Manzie.

