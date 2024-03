Svijet ju je upoznao kao djevojku kratke, plave kose u kultnom hororu, a 56 godina kasnije i o njenom životu bi se mogao snimiti film!

Mia Farrow proslavila se ulogom u hororu ''Rosemaryina beba'', a evo kako izgleda danas, 56 godina nakon filma.

Mia Farrow američka je glumica koja se prije čak 56 godina proslavila u kultnom hororu ''Rosemary's Baby''.

Ovu ulogu koja ju je probila na A listu snimila je davne 1968. godine, a danas je Mia 79-godišnja žena. Svi ju pamte kao djevojku kratke kose, a Mia danas na prijelazu u deveto desetljeće života nosi dugu kovrčavu kosu.

Kako izgleda i koliko se promijenila pogledajte u našoj galeriji.

No život ju baš i nije mazio. Farrow je bila jedno od sedmero djece redatelja i pisca Johna Farrowa i glumice Maureen O’Sullivan. U djetinjstvu je imala poteškoća te je s devet godina oboljela od dječje paralize i držana je u izolaciji sve dok se nije oporavila.

Četiri godine kasnije njezin 19-godišnji brat poginuo je u zrakoplovnoj nesreći.

Njezin prvi filmski nastup bila je manja i nenavedena uloga u očevom filmu ''John Paul Jones'' 1959. godine, a kad joj je otac umro od srčanog udara 1963., majka je smjesta preselila obitelj u New York, gdje je Mia počela raditi kao model i za nekoliko mjeseci dobila ulogu Cecily u off-broadwayskoj produkciji ''The Importance of Being Earnest''. Od 1964. do 1966. glumila je kao tinejdžerica Allison MacKenzie u popularnoj televizijskoj drami ''Peyton Place'', a u tom razdoblju također se prvi put pojavila u filmu ''Guns at Batasi'' 1964. Potom je 1968. uslijedila uloga koja ju je obilježila za cijeli život.

Njen ljubavni život bio je pun zavrzlama.

Farrow je kratko bila u braku s pjevačem Frankom Sinatrom od 1966. do 1968.

Godine 1971. Farrow se udala za skladatelja i pijanista Andréa Previna, s kojim je usvojila tri vijetnamske djevojčice i dobila tri biološka sina.

1979. rastala se od Previna te počela hodati s redateljem Woodyjem Allenom 1980. Iako se nikada nisu vjenčali, Farrow i Allen posvojili su još dvoje djece, Dylana i Mosesa, i dobili biološko dijete, Satchela, kasnije nazvanog Ronan, 1987. godine.

1992., Farrow je otkrila da je Allen imao aferu s njezinom tada 21-godišnjom posvojenom kćeri Soon-Yi, s kojom se oženio 1997., a odnos para je potom eksplodirao. Uslijedila je bitka oko skrbništva, kao i istraga o optužbama za seksualno zlostavljanje koje je protiv Allena pokrenula njihova kći Dylan. Protiv Allena nikada nisu podignute službene optužbe, ali Farrow je dobila skrbništvo nad njihovom djecom i sama je posvojila još šestero djece između 1992. i 1995.

Farrow je nastavila povremeno glumiti, uglavnom u televizijskim filmovima, ali se usredotočila na podizanje svoje velike obitelji, ukupno 14-ero djece te na humanitarne napore.

Postala je veleposlanica dobre volje UNICEF-a 2000., a sa svojim sinom Ronanom koji je novinar često je putovala u brojne misije u Africi.

