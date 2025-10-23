Prije 10 godina oduševila je naciju izvedbom naše himne, a danas je pjevačica s potpuno novim imidžom

Frano Livingston premijerno je izveo album "The Graduation" u ZKM-u, a Mia Negovetić privukla je pozornost glasom i tetovažama u crnoj haljini bez rukava.

U utorak je u Zagrebačkom kazalištu mladih održan koncert talentiranog gitarista Frane Livingstona (poznatijeg kao Frano Živković), koji je godinama nosio titulu hrvatskog čuda od djeteta.

Večer je bila posvećena premijeri njegova trećeg studijskog albuma "The Graduation", a publiku su iznenadili i posebni gosti.

Uz Dina Jelusića, na pozornici mu se pridružila i Mia Negovetić, koja je, osim glasom, pozornost privukla i upečatljivim modnim odabirom. Nosila je dugu crnu haljinu bez rukava s visokim prorezom, a njezine tetovirane ruke bile su u prvom planu. Mia je prošle godine istetovirala simbole po šakama i prstima, a poznata je i po ljubavi prema pirsinzima.

Mia Negovetić - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mia Negovetić - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mia Negovetić - 5 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

"Uvijek me fasciniralo to kako možeš kroz neki crtež, kroz umjetnost ispričat neku priču i u biti ja si iskreiram priču koja mi je u životu bila jedna velika stepenica za preći, tako sam i napravila prvu veću tetovažu na leđima. Može biti autentično, i ti pirsevi i to, obožavam nakit generalno", izjavila je prije za IN magazin.

Mia Negovetić Foto: PR

Mia Negovetić Foto: DNEVNIK.hr

Mia Negovetić Foto: Instagram

Mia Negovetić Foto: Instagram

Dodala je i kako zna da njezin izgled mnogima nije lako prihvatiti jer je publika još uvijek doživljava kao djevojčicu koja je pjevala hrvatsku himnu.

"Pretpostavljam da je to možda najveći problem jer je svi pamte kao curicu koja pjeva himnu."

Predivnu glazbenicu 2024. godine gledali smo u našem showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

